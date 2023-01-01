Параметры ресурса

Название ресурса - это его имя внутри системы. Удобное для вас. Вы его увидите, например, при работе с заказами.

Общее число участников - это количество единиц вашего ресурса. При бронировании клиент занимает определенное число участников ресурса. Когда они закончатся, на данном интервале времени ресурс станет недоступен. Если ваш ресурс не делится между разными клиентами, то ставьте 1.

Изображение, заголовок, цены и описание клиент увидит на карточке в каталоге. Изображение и заголовок также видны на форме бронирования и в корзине заказа. Если вы оставите заголовок пустым, то вместо него клиент увидит название ресурса.

Блокировку времени между бронированиями используйте, если нужно время для подготовки ресурса к следующему клиенту. Укажите длительность, и это время будет заблокировано до и после каждого бронирования на календаре.

Если вам не нужен выбор времени на виджете, выставьте флаг Показывать только даты (без времени).

Захватывать полный день окончания. При этом интервалы аренды должны начинаться ровно в полночь. Интервалы аренды ищите в Если для вас бронирование с 1-го по 2-ое число это два дня, а не один, тогда выставьте флаг. При этом интервалы аренды должны начинаться ровно в полночь. Интервалы аренды ищите в правилах работы

Используйте опцию Блокировать время, забронированное в ресурсах, если ваши ресурсы взаимосвязаны так, что при бронировании одного другой становится недоступен.