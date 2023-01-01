Как мне настроить синхронизацию с Google Calendar?

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Google Calendar доступна на тарифе Бизнес. Для смены тарифа воспользуйтесь Интеграция сдоступна на тарифе. Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией

Для подключения календаря Google выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Шаблоны и интеграции.

2. В секции Google Календаря нажмите Создать конфигурацию.

3. В открывшемся окне введите название и нажмите Авторизоваться в Google.

4. Затем выберите аккаунт Google для перехода в приложение Bukza.

5. Предоставьте приложению bukza.com необходимые права.

6. На этом авторизация в Google завершена.

7. Далее нажмите Добавить ресурс.

8. Выберите ресурс и календарь, которые желаете синхронизировать.

9. Выставьте флаги экспорта и импорта бронирований, нажмите OK, а затем сохраните все изменения.

10. Вы можете изменить шаблон событий в Google Calendar. Используйте в шаблоне свой текст и параметры [ORDER], [RESERVATION], [RESOURCE], [FIRSTNAME], [LASTNAME], [EMAIL] и [PHONE]. Параметры будут заменены соответственно на номер заказа, код бронирования, ресурс, имя, фамилию, e-mail и телефон.

Если вы добавили новый календарь в аккаунт Google, вам нужно обновить вашу конфигурацию в Bukza. Для этого откройте конфигурацию и нажмите Авторизоваться в Google. После повторной авторизации новый календарь появится в списке календарей.