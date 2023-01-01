Как мне настроить синхронизацию с Google Calendar?

Интеграция с Google Calendar
доступна на тарифе Бизнес
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Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией
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Для подключения календаря Google выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел Шаблоны и интеграции.
2. В секции Google Календаря нажмите Создать конфигурацию.
3. В открывшемся окне введите название и нажмите Авторизоваться в Google.
4. Затем выберите аккаунт Google для перехода в приложение Bukza.
5. Предоставьте приложению bukza.com необходимые права.
6. На этом авторизация в Google завершена.
7. Далее нажмите Добавить ресурс.
8. Выберите ресурс и календарь, которые желаете синхронизировать.
9. Выставьте флаги экспорта и импорта бронирований, нажмите OK, а затем сохраните все изменения.
10. Вы можете изменить шаблон событий в Google Calendar.
Используйте в шаблоне свой текст и параметры [ORDER], [RESERVATION], [RESOURCE], [FIRSTNAME], [LASTNAME], [EMAIL] и [PHONE].
Параметры будут заменены соответственно на номер заказа, код бронирования, ресурс, имя, фамилию, e-mail и телефон.
Если вы добавили новый календарь в аккаунт Google, вам нужно обновить вашу конфигурацию в Bukza.
Для этого откройте конфигурацию и нажмите Авторизоваться в Google.
После повторной авторизации новый календарь появится в списке календарей.