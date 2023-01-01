Как работает синхронизация с календарем Google в деталях?

Google календарь не оповещает наш сервис об изменениях.
Наш сервис сам шлет запросы и команды в Google календарь.
Периодически опрашивает его на наличие изменений.
Поэтому изменения на календаре в Bukza могут появляться не сразу, с задержкой в минуту.
Однако при бронировании мы всегда производим предварительную синхронизацию, чтобы не случилось перебронирование.
На календарь Google отправляются только заказы со статусами, которые блокируют время (по-умолчанию это статусы «Ожидает» и «Подтверждено»).
При любом изменении дат или статусов мы сразу шлем изменения в Google календарь.
Мы помечаем отправленные в Google события специальным свойством, чтобы отличать наши от ваших событий.
При получении данных с Google мы пропускаем наши события, чтобы их не задублировать.
Выгруженные с Google события не преобразуются в полноценные бронирования, а только блокируют время на календаре.
При изменении "ненаших" событий на стороне Google, они также обновляются и в календаре Bukza при синхронизации.
Но изменять события, помеченные текстом Bukza, на Google календаре не надо.
Их изменение не повлияет на оригинальное бронирование в нашей системе.
Наш сервис не обрабатывает повторяющиеся события в Google календарь.
Если у вас имеются повторяющиеся события, сделайте это время недоступным в Bukza.
Для этого создайте недоступное правило работы.
Укажите в нем повторяющиеся периоды.
Как создать такое правило смотрите здесь
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В описании события вы можете добавлять число в квадратных скобках.
Наша система будет воспринимать его, как число занятых мест ресурса - Число участников бронирования.
Если число занятых мест не указано, считается, что забронирован весь ресурс.