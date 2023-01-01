Как работает синхронизация с календарем Google в деталях?

check_circle

Google календарь не оповещает наш сервис об изменениях. Наш сервис сам шлет запросы и команды в Google календарь. Периодически опрашивает его на наличие изменений. Поэтому изменения на календаре в Bukza могут появляться не сразу, с задержкой в минуту. Однако при бронировании мы всегда производим предварительную синхронизацию, чтобы не случилось перебронирование.

В Google Calendar

На календарь Google отправляются только заказы со статусами, которые блокируют время (по-умолчанию это статусы «Ожидает» и «Подтверждено»). При любом изменении дат или статусов мы сразу шлем изменения в Google календарь. Мы помечаем отправленные в Google события специальным свойством, чтобы отличать наши от ваших событий.

Из Google Calendar

При получении данных с Google мы пропускаем наши события, чтобы их не задублировать. Выгруженные с Google события не преобразуются в полноценные бронирования, а только блокируют время на календаре. При изменении "ненаших" событий на стороне Google, они также обновляются и в календаре Bukza при синхронизации. Но изменять события, помеченные текстом Bukza, на Google календаре не надо. Их изменение не повлияет на оригинальное бронирование в нашей системе.

Наш сервис не обрабатывает повторяющиеся события в Google календарь. Если у вас имеются повторяющиеся события, сделайте это время недоступным в Bukza. Для этого создайте недоступное правило работы. Укажите в нем повторяющиеся периоды. Как создать такое правило смотрите здесь

Число занятых мест

В описании события вы можете добавлять число в квадратных скобках. Наша система будет воспринимать его, как число занятых мест ресурса - Число участников бронирования.

Если число занятых мест не указано, считается, что забронирован весь ресурс.