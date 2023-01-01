Фиксированная

длительность услуги

Как было раньше?

Раньше вы могли задать длительность услуги с помощью подсказки типа Ошибка. В таких заказах клиент мог выбрать любое количество времени, но завершить заказ можно было только, если выбрана нужная длительность.

Как теперь?

Теперь вы можете задать фиксированную длительность услуги. Клиенту нужно будет выбрать только время начала, а время окончания определится автоматически. Изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается. Сначала клиент выбирает время. И уже потом может выбрать тарифы и заполнить дополнительные поля.

Кому это нужно?

Данная функция подойдет для салонов красоты, а также для развлекательных заведений (пейнтбол, лазертаг и т.п.)