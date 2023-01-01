Раньше вы могли задать длительность услуги с помощью подсказки типа Ошибка.
В таких заказах клиент мог выбрать любое количество времени, но завершить заказ можно было только, если выбрана нужная длительность.
Теперь вы можете задать фиксированную длительность услуги.
Клиенту нужно будет выбрать только время начала, а время окончания определится автоматически.
Изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается.
Сначала клиент выбирает время.
И уже потом может выбрать тарифы и заполнить дополнительные поля.
Данная функция подойдет для салонов красоты, а также для развлекательных заведений (пейнтбол, лазертаг и т.п.)
Как настроить фиксированную длительность услуги смотрите здесь
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