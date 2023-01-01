Что делать, если клиент должен выбирать только время начала, а длительность услуги фиксированная?

На уровне ресурса вы можете указать фиксированную длительность аренды.
Но изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается.
Вначале клиент выбирает время начала.
И уже потом может выбрать тарифы и заполнить дополнительные поля.
Создайте тип ресурса — Аренда.
В настройках правила работы укажите график работы и шаги аренды.
Теперь откройте параметры ресурса.
Выставьте флаг Фиксированная длительность и укажите количество дней, часов или минут.
Посмотрите пример с длительностью в 3 часа: