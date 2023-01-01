Bukza Bukza
arrow_back_iosВопросы
help

Что делать, если клиент должен выбирать только время начала, а длительность услуги фиксированная?

check_circle
На уровне ресурса вы можете указать фиксированную длительность аренды. Но изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается. Вначале клиент выбирает время начала. И уже потом может выбрать тарифы и заполнить дополнительные поля.
Создайте тип ресурса — Аренда. В настройках правила работы укажите график работы и шаги аренды.
Теперь откройте параметры ресурса. Выставьте флаг Фиксированная длительность и укажите количество дней, часов или минут.
Посмотрите пример с длительностью в 3 часа:
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline support@bukza.com
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016-2023
Bukza
EN