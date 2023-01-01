Что делать, если клиент должен выбирать только время начала, а длительность услуги фиксированная?

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На уровне ресурса вы можете указать фиксированную длительность аренды. Но изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается. Вначале клиент выбирает время начала. И уже потом может выбрать тарифы и заполнить дополнительные поля.

Создайте тип ресурса — Аренда. В настройках правила работы укажите график работы и шаги аренды.

Теперь откройте параметры ресурса. Выставьте флаг Фиксированная длительность и укажите количество дней, часов или минут.

Посмотрите пример с длительностью в 3 часа: