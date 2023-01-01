Описание настроек ресурса. Видеоурок.

Ресурс - это то, что бронируют ваши посетители. Настройки ресурса - это таблица.

Где строки - это составные элементы ресурса.

А столбцы - это интервалы времени, задающие график работы. Они называются Правила работы.

На пересечении строк и столбцов можно указать, как будет работать определенный элемент ресурса на соответствующем интервале времени, то есть на определенном правиле работы.

Правил работы можно создать много. Каждое со своим графиком. В итоге все правила объединяются слева направо. И получается общий график работы ресурса. Его вы и видите на календаре.

Рассмотрим из каких элементов состоит ресурс.

Тариф определяет цену и число мест за эту цену. Они могут использоваться по-разному:

5 городских велосипедов за 200 рублей и 3 спортивных за 400 рублей.

15 взрослых билетов за тысячу рублей или 5 детских билетов за 500 рублей.

50 мест у окна по сто рублей, 30 обычных мест по 50 рублей или можно выкупить все заведение целиком за пять тысяч рублей.

Поля - это текст, флаг, выпадающий список и другие элементы формы бронирования. Клиент вводит в них данные о бронировании. Вы также можете назначить цену и количество для полей и продавать так дополнительные товары.

Компоненты цены - это скидки и надбавки к стоимости. Они рассчитываются при заданных вами условиях по указанной вами формуле. Как писать формулы смотрите - это скидки и надбавки к стоимости. Они рассчитываются при заданных вами условиях по указанной вами формуле. Как писать формулы смотрите здесь

Подсказки - это текстовые сообщения на форме бронирования. С их помощью вы можете показывать предупреждения и ошибки при определенных вами условиях.