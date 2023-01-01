Описание настроек ресурса. Видеоурок.

Ресурс - это то, что бронируют ваши посетители.
Настройки ресурса - это таблица.
Где строки - это составные элементы ресурса.
А столбцы - это интервалы времени, задающие график работы.
Они называются Правила работы.
На пересечении строк и столбцов можно указать, как будет работать определенный элемент ресурса на соответствующем интервале времени, то есть на определенном правиле работы.
Правил работы можно создать много.
Каждое со своим графиком.
В итоге все правила объединяются слева направо.
И получается общий график работы ресурса.
Его вы и видите на календаре.
Рассмотрим из каких элементов состоит ресурс.
Тариф определяет цену и число мест за эту цену.
Они могут использоваться по-разному:
- 5 городских велосипедов за 200 рублей и 3 спортивных за 400 рублей.
- 15 взрослых билетов за тысячу рублей или 5 детских билетов за 500 рублей.
- 50 мест у окна по сто рублей, 30 обычных мест по 50 рублей или можно выкупить все заведение целиком за пять тысяч рублей.
Поля - это текст, флаг, выпадающий список и другие элементы формы бронирования. Клиент вводит в них данные о бронировании. Вы также можете назначить цену и количество для полей и продавать так дополнительные товары.
Компоненты цены
- это скидки и надбавки к стоимости.
Они рассчитываются при заданных вами условиях по указанной вами формуле.
Как писать формулы смотрите здесь
Подсказки - это текстовые сообщения на форме бронирования.
С их помощью вы можете показывать предупреждения и ошибки при определенных вами условиях.