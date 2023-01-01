Ограничение числа участников поля настраивалось в рамках отдельного ресурса.
В каждом ресурсе можно было настроить свое число участников.
Эти участники распределялись между бронированиями только одного ресурса.
Теперь число участников поля — глобальная настройка.
Она относится к полю, а не к ресурсу.
Эти участники будут распределяться между всеми бронированиями вне зависимости от ресурса.
Стало проще предоставлять дополнительные товары и услуги.
А именно в тех случаях, когда их число ограничено, и сразу несколько ресурсов могут их включать.