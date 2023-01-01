Поля ограничены

в нескольких ресурсах

Как было раньше?

Ограничение числа участников поля настраивалось в рамках отдельного ресурса. В каждом ресурсе можно было настроить свое число участников. Эти участники распределялись между бронированиями только одного ресурса.

Что изменилось?

Теперь число участников поля — глобальная настройка. Она относится к полю, а не к ресурсу. Эти участники будут распределяться между всеми бронированиями вне зависимости от ресурса.

Зачем это нужно?

Стало проще предоставлять дополнительные товары и услуги. А именно в тех случаях, когда их число ограничено, и сразу несколько ресурсов могут их включать.