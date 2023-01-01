Число мест

при выборе времени

Как было раньше?

При выборе времени занятые места можно было посмотреть только по цвету бронирований. Они окрашивались в процентном соотношении. А число оставшихся мест можно было посмотреть только на форме бронирования при выборе опций (тарифов, дополнительных услуг).

Что изменилось?

Теперь число участников ресурса можно показать на виджете при выборе времени. Это число будет уменьшаться на число забронированных мест. Занятые места по-прежнему будут окрашены в цвет бронирований в процентном соотношении.