Как при выборе времени показывать число мест?

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Откройте параметры ресурса. На форме настройки выставьте флаг Показывать число оставшихся участников.

Для ресурса типа Аренда это выглядит так:

А для ресурса типа Событие это выглядит так:

Также вы можете написать свой текст для числа оставшихся мест, например "31 комната из 100".

Для этого требуется задать шаблон для надписи об оставшихся местах. Перейдите в настройки виджета на панель Локализация.

Добавьте новый перевод с ключом SHARES_PATTERN и значением, например {0} мест из {1}. В результате {0} заменится на число оставшихся мест, а {1} на общее число мест.

Как обрабатывать множественное число?

Вы можете писать разный текст для разного числа мест. Для этого добавьте следующие ключи переводов:

SHARES_PATTERN_ONE = {0} свободное место. Сработает, когда мест — 1, 21, 101 и т.д.

SHARES_PATTERN_FEW = {0} свободных места. Сработает, когда мест — 3, 23, 104 и т.д.

SHARES_PATTERN_MANY = {0} свободных мест. Сработает, когда мест — 5, 11, 120, 107.

Посмотрите пример в действии.