Как при выборе времени показывать число мест?

Откройте параметры ресурса.
На форме настройки выставьте флаг Показывать число оставшихся участников.
Для ресурса типа Аренда это выглядит так:
А для ресурса типа Событие это выглядит так:
Также вы можете написать свой текст для числа оставшихся мест, например "31 комната из 100".
Для этого требуется задать шаблон для надписи об оставшихся местах.
Перейдите в настройки виджета на панель Локализация.
Добавьте новый перевод с ключом SHARES_PATTERN и значением, например {0} мест из {1}.
В результате {0} заменится на число оставшихся мест, а {1} на общее число мест.
Как обрабатывать множественное число?
Вы можете писать разный текст для разного числа мест. Для этого добавьте следующие ключи переводов:
- SHARES_PATTERN_ONE = {0} свободное место. Сработает, когда мест — 1, 21, 101 и т.д.
- SHARES_PATTERN_FEW = {0} свободных места. Сработает, когда мест — 3, 23, 104 и т.д.
- SHARES_PATTERN_MANY = {0} свободных мест. Сработает, когда мест — 5, 11, 120, 107.
Посмотрите пример в действии.