Новый виджет

За последние два года мы накопили множество ваших пожеланий, проштудировали последние гайдлайны по дизайну интерфейсов, провели сотни UX тестов.
Сегодня мы опубликовали результат многомесячных трудов нашей команды.
Позже мы отдельно анонсируем каждое изменение.
А сейчас — краткий список некоторых нововведений:
- Проработан новый дизайн каждой темы.
- Выбор дней и времени стал понятнее и удобнее.
Подсвечивается выбранный период.
Календарь можно свайпить вправо и влево.
- У виджета и групп ресурсов появился календарный вид.
На одном календаре видны сразу несколько ресурсов.
- Появился список всех слотов месяца, без выбора дня на календаре.
- Календарь теперь открывается сразу из каталога или из корзины, без перехода на шаг бронирования.
- Шаг параметров бронирования теперь можно полностью пропускать.
- Теперь вы можете отдельно задать цвет частичной занятости ресурса.
- Появилась возможность показывать только одну неделю вместо месяца.
- Добавлены новые форматы дат.
- Число оставшихся мест для многодневной аренды.
- Теперь вы можете указать подсказку для формата номера телефона.
- Новый дизайн платежной формы PayAnyWay.
- Прозрачный фон виджета.