Новый виджет

Да, это новый виджет!

За последние два года мы накопили множество ваших пожеланий, проштудировали последние гайдлайны по дизайну интерфейсов, провели сотни UX тестов. Сегодня мы опубликовали результат многомесячных трудов нашей команды. Позже мы отдельно анонсируем каждое изменение.