Добавление виджета на сайт Atilekt

1. Настройте ресурс и виджет.
На странице виджета откройте панель Код виджета и скопируйте код виджета.
2. Откройте управление Atilekt сайта.
Перейдите в режим редактирования.
3. Добавьте новый Свободный блок или перейдите к редактированию уже имеющегося блока.
4. В окне редактора укажите Исходный код и вставьте вторую строчку кода виджета.
5. Откройте панель управления сайта.
Перейдите в Приложения и установите бесплатный виджет.
6. В настройках приложения, укажите в блоке Код для вставки оставшуюся часть кода виджета Bukza.
Сохраните.
7. Обновите страницу и проверьте результат.