Добавление виджета на сайт Atilekt

1. Настройте ресурс и виджет. На странице виджета откройте панель Код виджета и скопируйте код виджета.

2. Откройте управление Atilekt сайта. Перейдите в режим редактирования.

3. Добавьте новый Свободный блок или перейдите к редактированию уже имеющегося блока.

4. В окне редактора укажите Исходный код и вставьте вторую строчку кода виджета.

5. Откройте панель управления сайта. Перейдите в Приложения и установите бесплатный виджет.

6. В настройках приложения, укажите в блоке Код для вставки оставшуюся часть кода виджета Bukza. Сохраните.

7. Обновите страницу и проверьте результат.