Банный бизнес. Автоматизация онлайн-записи. Видеоурок.

Воспользуйтесь сервисом Bukza для автоматизации бани или сауны.
Вы подарите клиентам онлайн-запись на вашем сайте или в группе ВКонтакте,
а администратору интерфейс для учета заказов.
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Любой график работы. Он будет отображен на календаре.
Клиенты будут видеть рабочее/нерабочее время, свободное/занятое время.
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Блокировку времени на уборку.
Между бронированиями автоматически будет блокироваться время.
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Разные цены. Например, утренний/вечерний тариф, будний/выходной/праздничный тариф и т.д.
Разную стоимость можно сделать на любом промежутке времени.
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Максимальное количество гостей.
Если количество гостей не указано или указано больше нужного, то заказ завершить не получится.
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Свои поля к форме бронирования.
Поддерживаем разные типы: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
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Продажу дополнительных товаров и услуг.
Можно указать цену для числовых полей и флагов.
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Скидки и надбавки. Добавляйте скидки в день рождения или делайте скидки в непопулярное время.
Берите доплату за дополнительного гостя.
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Виджет под стиль сайта, а так же установить его в группу ВКонтакте.
Виджет подстраивается под любой размер экрана.
- Прием онлайн-платежей с автоматическим подтверждением заказа.
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Прием платежей своими способами.
Опишите процесс оплаты на форме заказа.
Далее обработайте заказ самостоятельно.
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Работу без предоплаты.
Укажите стоимость предоплаты 0 рублей. Тогда клиент оплатит заказ при посещении.
- Оформлять заказы через web-версию или мобильное приложение для администраторов.
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Осуществлять поиск, сортировку и фильтрацию заказов по статусам и датам,
наглядно видеть бронирования на календаре.
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Заносить новые бронирования и управлять существующими.
Вы сможете менять любые данные заказов.
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Сделать автоматическую отмену необработанных заявок.
Если заказ не был подтвержден в течение определенного времени,
то он получит статус «Отменено» и не будет больше занимать время на виджете.
- Отправлять письма с подтверждением, напоминанием.
- Отправлять сообщения ВКонтакте.
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Отмечать информацию об оплате.
В заказе вы можете отметить, что оплата получена наличными.
- Помечать пришедших клиентов.
- Использовать синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
- Использовать интеграцию с AmoCRM.
- Используйте интеграцию с Битрикс24.
- Настроить промо-акции. Давайте код для скидки постоянным клиентам.
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Внести коды подарочных карт в систему.
При бронировании клиент укажет код своей подарочной карты и сделает заказ с учетом средств на карте.
Чтобы установить виджет бронирования на сайт бани (сауны), пройдите
регистрацию.
Посмотрите видеоурок или ознакомьтесь с документацией и настройте систему.
Также вы можете отправить запрос на настройку по адресу support@bukza.com.
Укажите параметры работы сауны (либо ссылку на сайт).
Сотрудники компании Bukza настроят сервис в течение двух рабочих дней и
помогут установить модуль на ваш сайт (если нужно).
При отправке запроса укажите следующую информацию:
- Описание всех номеров, их цен и времени работы. Цена на конкретный номер может произвольно меняться во времени.
- Все возможные скидки и надбавки.
- Информацию, которую требуется запросить у пользователя.
- Все дополнительно продаваемые услуги, такие как веники, полотенца и т.д.
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Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza
с помощью карт Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами.
- Имеются ли купоны, промо-коды, дисконтные карты или подарочные карты.
Посмотрите пример в действии: