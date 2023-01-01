Bukza Bukza

Банный бизнес. Автоматизация онлайн-записи. Видеоурок.

Воспользуйтесь сервисом Bukza для автоматизации бани или сауны. Вы подарите клиентам онлайн-запись на вашем сайте или в группе ВКонтакте, а администратору интерфейс для учета заказов.

В сервисе вы сможете настроить:

  • Любой график работы. Он будет отображен на календаре. Клиенты будут видеть рабочее/нерабочее время, свободное/занятое время.
  • Блокировку времени на уборку. Между бронированиями автоматически будет блокироваться время.
  • Разные цены. Например, утренний/вечерний тариф, будний/выходной/праздничный тариф и т.д. Разную стоимость можно сделать на любом промежутке времени.
  • Максимальное количество гостей. Если количество гостей не указано или указано больше нужного, то заказ завершить не получится.
  • Свои поля к форме бронирования. Поддерживаем разные типы: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
  • Продажу дополнительных товаров и услуг. Можно указать цену для числовых полей и флагов.
  • Скидки и надбавки. Добавляйте скидки в день рождения или делайте скидки в непопулярное время. Берите доплату за дополнительного гостя.
  • Виджет под стиль сайта, а так же установить его в группу ВКонтакте. Виджет подстраивается под любой размер экрана.
  • Прием онлайн-платежей с автоматическим подтверждением заказа.
  • Прием платежей своими способами. Опишите процесс оплаты на форме заказа. Далее обработайте заказ самостоятельно.
  • Работу без предоплаты. Укажите стоимость предоплаты 0 рублей. Тогда клиент оплатит заказ при посещении.

В интерфейсе управляющего вы можете:

  • Оформлять заказы через web-версию или мобильное приложение для администраторов.
  • Осуществлять поиск, сортировку и фильтрацию заказов по статусам и датам, наглядно видеть бронирования на календаре.
  • Заносить новые бронирования и управлять существующими. Вы сможете менять любые данные заказов.
  • Сделать автоматическую отмену необработанных заявок. Если заказ не был подтвержден в течение определенного времени, то он получит статус «Отменено» и не будет больше занимать время на виджете.
  • Отправлять письма с подтверждением, напоминанием.
  • Отправлять сообщения ВКонтакте.
  • Отмечать информацию об оплате. В заказе вы можете отметить, что оплата получена наличными.
  • Помечать пришедших клиентов.
  • Использовать синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
  • Использовать интеграцию с AmoCRM.
  • Используйте интеграцию с Битрикс24.
  • Настроить промо-акции. Давайте код для скидки постоянным клиентам.
  • Внести коды подарочных карт в систему. При бронировании клиент укажет код своей подарочной карты и сделает заказ с учетом средств на карте.

Чтобы установить виджет бронирования на сайт бани (сауны), пройдите регистрацию. Посмотрите видеоурок или ознакомьтесь с документацией и настройте систему. Также вы можете отправить запрос на настройку по адресу support@bukza.com. Укажите параметры работы сауны (либо ссылку на сайт). Сотрудники компании Bukza настроят сервис в течение двух рабочих дней и помогут установить модуль на ваш сайт (если нужно). При отправке запроса укажите следующую информацию:

  • Описание всех номеров, их цен и времени работы. Цена на конкретный номер может произвольно меняться во времени.
  • Все возможные скидки и надбавки.
  • Информацию, которую требуется запросить у пользователя.
  • Все дополнительно продаваемые услуги, такие как веники, полотенца и т.д.
  • Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza с помощью карт Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами.
  • Имеются ли купоны, промо-коды, дисконтные карты или подарочные карты.
Посмотрите пример в действии:
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