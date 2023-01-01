Банный бизнес. Автоматизация онлайн-записи. Видеоурок.

Воспользуйтесь сервисом Bukza для автоматизации бани или сауны. Вы подарите клиентам онлайн-запись на вашем сайте или в группе ВКонтакте, а администратору интерфейс для учета заказов.

Чтобы установить виджет бронирования на сайт бани (сауны), пройдите регистрацию. Посмотрите видеоурок или ознакомьтесь с документацией и настройте систему. Также вы можете отправить запрос на настройку по адресу support@bukza.com. Укажите параметры работы сауны (либо ссылку на сайт). Сотрудники компании Bukza настроят сервис в течение двух рабочих дней и помогут установить модуль на ваш сайт (если нужно). При отправке запроса укажите следующую информацию: