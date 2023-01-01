Как сдать в аренду футбольное поле?

-
Площадь и вместимость. Расскажите подробно сколько человек (команд) могут одновременно играть на поле.
Подготовьте схему.
-
Опишите покрытие поля.
-
Напишите стоимость аренды за час. В непопулярное время сделайте тарифы дешевле.
-
Опишите условия аренды.
-
Расскажите что имеется на поле (инвентарь, парковка, душ, сауна, и т.п.).
Опишите всю информацию на сайте или в социальных сетях красиво и прозрачно.
Как правильно презентовать информацию на сайте можно посмотреть здесь
.
Для того чтобы выбрать площадку, клиенту не обязательно ехать на поле.
Ему достаточно посмотреть фотографии на вашем сайте или в социальных сетях.
Поэтому не пренебрегайте качественными фотографиями.
Плюсом также будет позиция в поисковых системах.
Визуальные элементы высоко ценятся поисковой аудиторией и самими поисковыми системами.
60% потребителей говорят, что они чаще рассматривают или связываются с бизнесом, изображение которого отображается в результатах поиска.
Поисковые системы понимают это предпочтение и уделяют больше внимания визуальному контенту.
Также посетители ценят качество изображения продукта больше, чем ценность информации о продукте, длинного описания, рейтингов и отзывов.
Выберите подходящую систему онлайн-записи.
Настройте расписание и калькулятор для расчета стоимости услуг.
Разместите эти данные на своем сайте и в социальных сетях.
После этого ваши клиенты смогут самостоятельно смотреть свободное время и бронировать его.
В видеоуроке (выше) мы показали как настроить систему Bukza для аренды футбольного поля.
Данный пример можно использовать для настройки сервиса для любой спортивной площадки.
Например, если вы сдаете в аренду теннисный корт или спортивный зал для танцев или гимнастики.
Ниже мы расскажем о возможностях системы Bukza для сдачи в аренду спортивной площадки.
Итак, у вас есть качественные изображения, хорошее описание футбольного поля и виджет бронирования.
Теперь разместите информацию о поле на справочных площадках.
Укажите ссылку на ваш сайт, чтобы клиент сразу мог забронировать поле.
Если есть возможность, то разместите кнопку забронировать прямо рядом с информацией о вашем поле в справочнике.
Примеры справочников:
-
Настраивайте график работы любой сложности.
Добавьте почасовую аренду спортивного зала.
-
Сдавайте в аренду залы с различной стоимостью.
Например, в дни когда загруженность невысокая, настройте цены ниже.
-
Сдавайте футбольное поле частично.
Разбейте поле на части и сдавайте части как целые поля разным группам.
-
Предлагайте скидки постоянным клиентам или давайте скидки на ранние бронирования.
Например, при бронировании за 5 дней - скидка 5%.
-
Установите минимальный и максимальный сроки аренды.
К примеру, нельзя забронировать зал на 1 час или на 5 часов.
-
Продавайте дополнительные услуги. Например, давайте в аренду спортивный инвентарь.
Также расскажите какими услугами клиенты могут пользоваться бесплатно или собирайте данные клиентов.
Для этого в сервисе поля разных типов: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.
-
Установите виджет бронирования на сайт или в группу соц.сетей.
Клиенты будут видеть свободное/занятое время, а также стоимость услуг.
Они сразу смогу забронировать выбранное время.
-
Установите прием онлайн-платежей, чтобы заказы подтверждались автоматически.
Принимайте заказы с точными данными клиентов.
-
Опишите способ оплаты на форме заказа.
После завершения такого заказа, обработайте его вручную.
-
Расскажите о правилах аренды на форме заказа.
Перед завершением заказа клиент ознакомится и согласится с ними.
-
Ведите учет заказов через веб-версию или через мобильное приложение.
Добавляйте новые заказы и вносите изменения в существующие.
-
Ищите, фильтруйте и сортируйте заказы по датам, статусам и личным данным клиентов.
Все бронирования отображаются на календаре наглядно.
-
Блокируйте время в пару кликов, если нужно сделать время на календаре недоступным.
-
Сделайте время, в которое занимается постоянный клиент недоступным на долгий период.
-
Настройте авто-отмену необработанных заказов.
Например, вы дали клиенту 2 часа на перечисление денег.
Если деньги не поступили за это время и вы не подтвердили заказ, то заказ будет аннулирован, а время на календаре будет свободно.
-
Настройте авто-отправку писем со статусом заказа и напоминанием.
-
Добавьте кнопки быстрых действий, чтобы подтвердить заказ, отправить письмо и получить оплату, можно было в один клик.
-
Настройте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
-
Настройте интеграцию с AmoCRM.
-
Используйте интеграцию с Битрикс24.
Чтобы установить виджет бронирования на сайт, пройдите регистрацию
.
Посмотрите видеоурок или ознакомьтесь с документацией, чтобы настроить систему.
Вы также можете отправить запрос на настройку на адрес support@bukza.com
.
Укажите параметры работы вашей площадки (либо ссылку на сайт).
Сервис будет настроен в течение двух рабочих дней.
При отправке запроса укажите следующую информацию:
- Описание инвентаря, их цены и время работы аренды.
- Все возможные скидки и надбавки.
- Информацию, которую требуется запросить у пользователя.
- Все дополнительно продаваемые услуги.
- Требуется ли предоплата, и будете ли вы использовать встроенную оплату Bukza с помощью карт Visa и MasterCard (доступно только на тарифе Бизнес) или будете принимать предоплату своими способами.
Посмотрите пример в действии: