Как сдать в аренду футбольное поле?

Соберите всю информацию о футбольном поле

Площадь и вместимость. Расскажите подробно сколько человек (команд) могут одновременно играть на поле. Подготовьте схему.

Опишите покрытие поля.

Напишите стоимость аренды за час. В непопулярное время сделайте тарифы дешевле.

Опишите условия аренды.

Расскажите что имеется на поле (инвентарь, парковка, душ, сауна, и т.п.).

Опишите всю информацию на сайте или в социальных сетях красиво и прозрачно. Как правильно презентовать информацию на сайте можно посмотреть здесь

Сделайте хорошие фотографии

Для того чтобы выбрать площадку, клиенту не обязательно ехать на поле. Ему достаточно посмотреть фотографии на вашем сайте или в социальных сетях. Поэтому не пренебрегайте качественными фотографиями. Плюсом также будет позиция в поисковых системах.

Визуальные элементы высоко ценятся поисковой аудиторией и самими поисковыми системами. 60% потребителей говорят, что они чаще рассматривают или связываются с бизнесом, изображение которого отображается в результатах поиска. Поисковые системы понимают это предпочтение и уделяют больше внимания визуальному контенту.

Также посетители ценят качество изображения продукта больше, чем ценность информации о продукте, длинного описания, рейтингов и отзывов.

Установите систему онлайн-бронирования

Выберите подходящую систему онлайн-записи. Настройте расписание и калькулятор для расчета стоимости услуг. Разместите эти данные на своем сайте и в социальных сетях. После этого ваши клиенты смогут самостоятельно смотреть свободное время и бронировать его. В видеоуроке (выше) мы показали как настроить систему Bukza для аренды футбольного поля. Данный пример можно использовать для настройки сервиса для любой спортивной площадки. Например, если вы сдаете в аренду теннисный корт или спортивный зал для танцев или гимнастики. Ниже мы расскажем о возможностях системы Bukza для сдачи в аренду спортивной площадки.

Итак, у вас есть качественные изображения, хорошее описание футбольного поля и виджет бронирования. Теперь разместите информацию о поле на справочных площадках. Укажите ссылку на ваш сайт, чтобы клиент сразу мог забронировать поле. Если есть возможность, то разместите кнопку забронировать прямо рядом с информацией о вашем поле в справочнике. Примеры справочников:

Возможности системы Bukza

Настройка площадок

Настраивайте график работы любой сложности. Добавьте почасовую аренду спортивного зала.

Сдавайте в аренду залы с различной стоимостью. Например, в дни когда загруженность невысокая, настройте цены ниже.

Сдавайте футбольное поле частично. Разбейте поле на части и сдавайте части как целые поля разным группам.

Предлагайте скидки постоянным клиентам или давайте скидки на ранние бронирования. Например, при бронировании за 5 дней - скидка 5%.

Установите минимальный и максимальный сроки аренды. К примеру, нельзя забронировать зал на 1 час или на 5 часов.

Продавайте дополнительные услуги. Например, давайте в аренду спортивный инвентарь. Также расскажите какими услугами клиенты могут пользоваться бесплатно или собирайте данные клиентов. Для этого в сервисе поля разных типов: флаг, число, текст, варианты, выпадающий список.

Расписание

Установите виджет бронирования на сайт или в группу соц.сетей. Клиенты будут видеть свободное/занятое время, а также стоимость услуг. Они сразу смогу забронировать выбранное время.

Установите прием онлайн-платежей, чтобы заказы подтверждались автоматически. Принимайте заказы с точными данными клиентов.

Опишите способ оплаты на форме заказа. После завершения такого заказа, обработайте его вручную.

Расскажите о правилах аренды на форме заказа. Перед завершением заказа клиент ознакомится и согласится с ними.

Администратору

Ведите учет заказов через веб-версию или через мобильное приложение. Добавляйте новые заказы и вносите изменения в существующие.

Ищите, фильтруйте и сортируйте заказы по датам, статусам и личным данным клиентов. Все бронирования отображаются на календаре наглядно.

Блокируйте время в пару кликов, если нужно сделать время на календаре недоступным.

Сделайте время, в которое занимается постоянный клиент недоступным на долгий период.

Настройте авто-отмену необработанных заказов. Например, вы дали клиенту 2 часа на перечисление денег. Если деньги не поступили за это время и вы не подтвердили заказ, то заказ будет аннулирован, а время на календаре будет свободно.

Настройте авто-отправку писем со статусом заказа и напоминанием.

Добавьте кнопки быстрых действий, чтобы подтвердить заказ, отправить письмо и получить оплату, можно было в один клик.

Настройте синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.

Настройте интеграцию с AmoCRM.

Используйте интеграцию с Битрикс24.