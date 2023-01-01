Обновление компонентов цены

При формировании формулы для цены используйте число забронированных периодов на конкретных правилах работы.
Например, у вас разная стоимость часа на утро и вечер.
В этом случае добавьте стоимость одним компонентом цены с формулой: 600* [УТРЕННИЕ_ЧАСЫ]+900*[ДНЕВНЫЕ_ЧАСЫ].
Подробнее о формулах смотрите здесь
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Теперь вы можете исключить из счета один компонент цены при наличии другого.
Это полезно для того, чтобы скидки не суммировались.
Добавляйте ограничение, если не выбран эксклюзивный тариф.
Для этого выставьте и снимите флаг этого тарифа, аналогично полям.
Напомним, что ограничения используются для того, чтобы при определенных условиях показывать подсказку или применять скидку.