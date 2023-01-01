Обновление компонентов цены

Формулы

При формировании формулы для цены используйте число забронированных периодов на конкретных правилах работы.

Например, у вас разная стоимость часа на утро и вечер. В этом случае добавьте стоимость одним компонентом цены с формулой: 600* [УТРЕННИЕ_ЧАСЫ]+900*[ДНЕВНЫЕ_ЧАСЫ].

Подробнее о формулах смотрите здесь

Суммирование скидок

Теперь вы можете исключить из счета один компонент цены при наличии другого. Это полезно для того, чтобы скидки не суммировались.

Подробнее об этом здесь

Ограничения

Добавляйте ограничение, если не выбран эксклюзивный тариф. Для этого выставьте и снимите флаг этого тарифа, аналогично полям. Напомним, что ограничения используются для того, чтобы при определенных условиях показывать подсказку или применять скидку.