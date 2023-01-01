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Как сделать так, чтобы скидки не суммировались?

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Чтобы получить желаемый результат, расположите скидки в порядке их важности. Чем выше расположена скидка, тем выше ее приоритет.
Предположим у вас уже есть ресурс с разными компонентами цены. Например, почасовая аренда со скидками:
1. Скидка на день рождения - 25%;
2. Скидка от 3-х часов - 20%;
3. Скидка за несколько - 15%.
Нужно сделать так:
- Если работает первая скидка, то 2 следующие скидки не работают.
- Если работает вторая скидка, то третья скидка не работает.
- Третья скидка работает, если не сработали первые две скидки.
В данном ресурсе скидка на день рождения расположена в самом верху. Это значит, что ее приоритет выше. Скидка в любом случае сработает, если будет выставлен флаг «У меня день рождения». Ее настройки менять не нужно. Переходите к следующей скидке.
Откройте вторую скидку и нажмите Добавить условие.
Затем выберите Исключение компонентами цены. Ниже выставьте флаг у компонента, которым нужно исключить. В данном случае — это скидка на день рождения.
Теперь добавьте условие следующего компонента. Также выберите Исключение компонентами цены. И выставьте флаг у компонента, которым нужно исключить. В этом случае — это первые две скидки.
В компонентах цены получится такая конфигурация:
Посмотрите пример в действии.
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