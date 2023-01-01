Как сделать так, чтобы скидки не суммировались?

Чтобы получить желаемый результат, расположите скидки в порядке их важности.
Чем выше расположена скидка, тем выше ее приоритет.
Предположим у вас уже есть ресурс с разными компонентами цены.
Например, почасовая аренда со скидками:
1. Скидка на день рождения - 25%;
2. Скидка от 3-х часов - 20%;
3. Скидка за несколько - 15%.
Нужно сделать так:
- Если работает первая скидка, то 2 следующие скидки не работают.
- Если работает вторая скидка, то третья скидка не работает.
- Третья скидка работает, если не сработали первые две скидки.
В данном ресурсе скидка на день рождения расположена в самом верху.
Это значит, что ее приоритет выше.
Скидка в любом случае сработает, если будет выставлен флаг «У меня день рождения».
Ее настройки менять не нужно.
Переходите к следующей скидке.
Откройте вторую скидку и нажмите Добавить условие.
Затем выберите Исключение компонентами цены.
Ниже выставьте флаг у компонента, которым нужно исключить.
В данном случае — это скидка на день рождения.
Теперь добавьте условие следующего компонента.
Также выберите Исключение компонентами цены.
И выставьте флаг у компонента, которым нужно исключить.
В этом случае — это первые две скидки.
В компонентах цены получится такая конфигурация:
Посмотрите пример в действии.