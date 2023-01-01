Как сделать так, чтобы скидки не суммировались?

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Чтобы получить желаемый результат, расположите скидки в порядке их важности. Чем выше расположена скидка, тем выше ее приоритет.

Предположим у вас уже есть ресурс с разными компонентами цены. Например, почасовая аренда со скидками:

1. Скидка на день рождения - 25%;

2. Скидка от 3-х часов - 20%;

3. Скидка за несколько - 15%.



Нужно сделать так:

- Если работает первая скидка, то 2 следующие скидки не работают.

- Если работает вторая скидка, то третья скидка не работает.

- Третья скидка работает, если не сработали первые две скидки.



В данном ресурсе скидка на день рождения расположена в самом верху. Это значит, что ее приоритет выше. Скидка в любом случае сработает, если будет выставлен флаг «У меня день рождения». Ее настройки менять не нужно. Переходите к следующей скидке.

Откройте вторую скидку и нажмите Добавить условие.

Затем выберите Исключение компонентами цены. Ниже выставьте флаг у компонента, которым нужно исключить. В данном случае — это скидка на день рождения.

Теперь добавьте условие следующего компонента. Также выберите Исключение компонентами цены. И выставьте флаг у компонента, которым нужно исключить. В этом случае — это первые две скидки.