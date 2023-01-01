Видеоурок по обработке заказов

Стоит отметить, что заказы и бронирования в Bukza это не одно и то же.
Заказ в Bukza - это то же, что и заказ в обычном Интернет-магазине. Он имеет свой номер, статус выполнения, содержит информацию об оплате и контактные данные клиента. А бронирования - это как товары в корзине заказа в Интернет-магазине. То есть в нашем случае товар - это ресурс, забронированный на определенное время.
Соответственно в одном заказе может быть сразу несколько бронирований.
Если у вас нет автоматического подтверждения заказов, то все заказы с вашего сайта получают статус «Ожидает». Такие заказы нужно подтвердить или отказать.
Чтобы обработать заказ, перейдите в таблицу Ожидающие и откройте заказ. А затем нажмите Подтвердить или Отказать на вкладке Действий. Или нажмите сразу из таблицы нажмите на кнопку быстрого действия.
Все подтвержденные бронирования, запланированные на сегодня доступны в таблице Визиты сегодня. Прямо из таблицы вы можете отметить, что клиент уже прибыл или уже покинул заведение. Если на одно мероприятие должно прийти большое количество человек, отмечайте тех, кто уже пришел.
- Изменить статус и выберите статус,
- Отправить письмо и выберите тип письма,
- Оплата наличными и укажите размер оплаты.
Нажмите Создать таблицу. Выберите удобный для вас вид отображения заказов. Укажите какие ресурсы использовать при создании заказа. Добавьте нужные колонки в заказы и в бронирования и нажмите Сохранить. В меню Фильтр вы можете настроить какие ресурсы с каким статусом и посещением отображать в таблице. В верхнем левом углу нажмите на Календарь и выберите период отображения данных.
Создавайте таблицы или изменяйте существующие для удобного отображения данных. Дополняйте их кнопками быстрых действий, чтобы выполнять стандартные операции в один клик.