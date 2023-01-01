Видеоурок по обработке заказов

Интерфейс обработки заказов

Чтобы перейти в таблицы из конфигурации, нажмите на кнопку Назад. По умолчанию уже настроено 5 таблиц. Таблица со всеми заказами, отдельно таблицы с ожидающими и подтвержденными заказами, таблица бронирований на сегодня и календарь. Вы можете настроить свои таблицы. Как это сделать мы расскажем позже.

Заказы и бронирования

Стоит отметить, что заказы и бронирования в Bukza это не одно и то же. Заказ в Bukza - это то же, что и заказ в обычном Интернет-магазине. Он имеет свой номер, статус выполнения, содержит информацию об оплате и контактные данные клиента. А бронирования - это как товары в корзине заказа в Интернет-магазине. То есть в нашем случае товар - это ресурс, забронированный на определенное время. Соответственно в одном заказе может быть сразу несколько бронирований.

Как обработать заказ с виджета?

Если у вас нет автоматического подтверждения заказов, то все заказы с вашего сайта получают статус «Ожидает». Такие заказы нужно подтвердить или отказать. Чтобы обработать заказ, перейдите в таблицу Ожидающие и откройте заказ. А затем нажмите Подтвердить или Отказать на вкладке Действий. Или нажмите сразу из таблицы нажмите на кнопку быстрого действия.

Статус посещения

Все подтвержденные бронирования, запланированные на сегодня доступны в таблице Визиты сегодня. Прямо из таблицы вы можете отметить, что клиент уже прибыл или уже покинул заведение. Если на одно мероприятие должно прийти большое количество человек, отмечайте тех, кто уже пришел.

Быстрые действия

Быстрого действия. Откройте любой заказ и перейдите к Быстрым действиям. Создайте новое действие. Введите название. Выставьте флаги:

Если нужно в один клик поменять статус заказа, отправить письмо и отметить, что клиент перечислил предоплату, то создайте кнопку. Откройте любой заказ и перейдите к. Создайте новое действие. Введите название. Выставьте флаги: - Изменить статус и выберите статус,

- Отправить письмо и выберите тип письма,

- Оплата наличными и укажите размер оплаты.

Создание своей таблицы