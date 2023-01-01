Основные понятия

Ресурс - это то, что предоставляется пользователю для бронирования. Например: номер в сауне, велосипед для аренды, экскурсия и т.д.

Ресурс имеет свои базовые настройки тарифов, полей, компонентов цены и подсказок, которые можно переопределять в правилах работы.

Правило работы - это время работы ресурса, с привязанными к нему переопределенными настройками ресурса. То есть мы можем создать несколько правил работы, к примеру, выставив разные тарифы в выходные и в будни. Если настройки правила не переопределять, то будут использоваться базовые настройки ресурса. Ресурс должен иметь хотя бы одно правило работы, задающее обычное время его работы.

Правило работы имеет три вкладки.

На вкладке Параметры указываются название правила, его цвет и пр. настройки.

На вкладке Время работы устанавливаются периоды работы ресурса, т.е. его время работы. Периодов можно добавить не более 32.

На вкладке Интервалы аренды устанавливаются точки интервалов (например можно задать интервал 'каждые 10 минут').

В периодах и точках интервалов можно использовать сложные рекуррентные (повторяющиеся во времени) конструкции. Например, при желании можно задать периоды, работающие в предпоследний понедельник каждого четного месяца.

Тарифы определяют цену, количество и тип возможных участников. К примеру можно задать, что на экскурсию на катере допускается 30 гостей: до 30 взрослых (т.е. могут быть все взрослые) по 100 руб. и до 10 детей по 50 руб. Или таким разделяемым тарифом можно задать тип билета, например: 10 билетов со столом и 20 билетов без стола и т.д. Возможно задавать эксклюзивные тарифы, они позволяют выкупить полностью всё заведение.

Поля - это формы для сбора дополнительных данных клиента.

Компоненты цены - это инструмент для создания скидок и надбавок к текущей стоимости бронирования. Компоненты цены можно задавать математической формулой. Их можно применять при заданных параметрах бронирования, например, если число участников > 3.

Подсказки показываются на экране бронирования в виде информационных сообщений, предупреждений или ошибок. Подсказки, подобно компонентам цены, можно показывать только при заданных условиях.

Виджет отображает форму бронирования на сайте. Он задает набор показываемых ресурсов, и визуальные настройки отображения.