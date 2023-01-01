Новые

шаблоны сообщений

Что нового?

На экране Конфигурации мы добавили обобщенный пункт для шаблонов и интеграций.

Теперь вы можете создавать любые нужные вам шаблоны сообщений . Отправлять сообщения вы сможете вручную или автоматически с помощью триггеров . Вы сможете добавить в шаблоны любые данные из заказа.

Поддерживаются как простые текстовые шаблоны e-mail, так и сложные HTML шаблоны с адаптивной разметкой.

В новой версии появился предпросмотр шаблона на основе последнего созданного бронирования.

Теперь вы сможете свободно редактировать шаблоны сообщений VK /Одноклассников и также отправлять их автоматически с помощью триггеров

При работе с сотрудниками (на плане Бизнес) вы сможете отправлять письма по выбранному шаблону ответственным сотрудникам.