На экране Конфигурации мы добавили обобщенный пункт для шаблонов и интеграций.
Теперь вы можете создавать любые нужные вам шаблоны сообщений
.
Отправлять сообщения вы сможете вручную или автоматически с помощью триггеров
.
Вы сможете добавить в шаблоны любые данные из заказа.
Поддерживаются как простые текстовые шаблоны e-mail, так и сложные HTML шаблоны с адаптивной разметкой.
В новой версии появился предпросмотр шаблона на основе последнего созданного бронирования.
Теперь вы сможете свободно редактировать шаблоны сообщений VK
/Одноклассников и также отправлять их автоматически с помощью триггеров
.
При работе с сотрудниками (на плане Бизнес) вы сможете отправлять письма по выбранному шаблону ответственным сотрудникам.