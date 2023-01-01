На экране интеграций теперь все окна открываются в виде панелей справа с обновленным интерфейсом.
Также в новой версии интеграция с календарем Google получила обновления.
Теперь вы можете добавлять любые поля в шаблон заголовка событий Google календаря.
Он работает аналогично шаблону сообщений.
Вследствие этого создание событий на Google календаре теперь происходит в два этапа.
Сначала, чтобы не допустить перебронирование, время просто блокируется с незаполненным заголовком события.
И затем, после выполнения всех триггеров, заголовок события обновляется в соответствии с вашим шаблоном.
Теперь при удалении привязанного календаря из интеграции данные удаляются только на стороне Bukza.
Однако при повторной привязке удаленного календаря сервис попытается привязать бронирования к ранее созданным им событиям.
Это будет происходить, только если заголовок события в точности совпадает и содержит уникальные поля: номер заказа, код бронирования, URL заказа и URL бронирования.