Обновление интеграций

и календаря Google

Что нового?

На экране интеграций теперь все окна открываются в виде панелей справа с обновленным интерфейсом.

Также в новой версии интеграция с календарем Google получила обновления.

Шаблон заголовка событий Google календаря

Теперь вы можете добавлять любые поля в шаблон заголовка событий Google календаря. Он работает аналогично шаблону сообщений.

Вследствие этого создание событий на Google календаре теперь происходит в два этапа. Сначала, чтобы не допустить перебронирование, время просто блокируется с незаполненным заголовком события. И затем, после выполнения всех триггеров, заголовок события обновляется в соответствии с вашим шаблоном.

Повторная привязка Google календаря

Теперь при удалении привязанного календаря из интеграции данные удаляются только на стороне Bukza.

Однако при повторной привязке удаленного календаря сервис попытается привязать бронирования к ранее созданным им событиям. Это будет происходить, только если заголовок события в точности совпадает и содержит уникальные поля: номер заказа, код бронирования, URL заказа и URL бронирования.