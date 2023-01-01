Новый интерфейс настройки

виджетов и групп

Что нового?

Мы обновили интерфейс настроек виджетов и групп, а также добавили несколько небольших функций.

Новая прямая ссылка на виджет

Мы сделали компактнее прямую ссылку на виджет. Ссылка формата https://app.bukza.com/#/user/148/timetable/2184 теперь выглядит так: https://app.bukza.com/#/148/2184 . Старая версия ссылки при этом работает как и прежде.

Новый интерфейс настроек виджета

Все прошлые настройки виджета сохранились. Вместо вкладок теперь используются выезжающие панели. Так выглядит основной экран настроек виджета:

Здесь появилась возможность создать полную копию виджета.

Ниже показана открытая панель содержимого виджета. Для виджетов теперь можно задать свой заголовок для клиентов.

Панель локализации виджета:

Панель дизайна виджета:

Панель кода виджета:

Новый интерфейс настроек группы

Все прошлые настройки группы сохранились. Для групп теперь также можно задать свой заголовок для клиентов. Более того теперь вы можете добавить описание группы. Оно отобразиться на виджете аналогично описанию ресурса. Также появился предпросмотр карточки группы в каталоге виджета.