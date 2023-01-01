Списки ресурсов, групп и виджетов теперь на отдельном экране в виде трех колонок.
Также мы добавили поиск по названию.
А в случае если элементов списка больше 10, отображаются только самые верхние с кнопкой «Показать все».
Оставшиеся элементы конфигурации мы перенесли на панель управления.
Теперь таблицы и конфигурация — на одном экране.
Таблицы и коды продвижения теперь также отображаются в виде колонок.
При этом появилась возможность изменять порядок таблиц.
Шаблоны, интеграции и средства продвижения получили такие же обновления, как ресурсы и виджеты.