Обновление

панели управления

Что нового?

Списки ресурсов, групп и виджетов теперь на отдельном экране в виде трех колонок. Также мы добавили поиск по названию. А в случае если элементов списка больше 10, отображаются только самые верхние с кнопкой «Показать все».

Оставшиеся элементы конфигурации мы перенесли на панель управления. Теперь таблицы и конфигурация — на одном экране.

Таблицы и коды продвижения теперь также отображаются в виде колонок. При этом появилась возможность изменять порядок таблиц.

Шаблоны, интеграции и средства продвижения получили такие же обновления, как ресурсы и виджеты.