В новой версии мы обновили интерфейс таблиц и добавили ряд новых функций.
В таблицах теперь можно использовать все те же колонки данных, что используются в шаблонах писем, веб-запросах, триггерах и т.д.
Если в заказах несколько бронирований, то строки будут сгруппированы по заказу для крайних левых колонок заказа.
В параметрах таблицах теперь указывается колонка сортировки и видимый период по умолчанию.
Эти настройки также можно изменять из самой таблицы.
Но при повторном ее открытии будут вновь выставлены настройки по умолчанию.
Появилась возможность указать видимые часы.
Тогда в таблице будет показан конкретный интервал времени, а не весь день.
Эта функция работает и для табличного и для календарного вида.
Также появилась возможность настроить шаг пролистывания: сутки или длительность периода.
Мы добавили возможность показывать в одной колонке тарифы из разных ресурсов, если они имеют одно и то же название.
Это работает также для полей и компонентов цены.
Подробнее об этой функции читайте здесь
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Календарный вид таблицы на маленьком экране теперь отображает данные в обычном масштабе с возможностью скроллинга.
Заголовок и левая колонка остаются зафиксированы при скроллинге.
Бронирования в календарном виде теперь можно окрашивать как в цвет статуса заказа, так и в цвет статуса бронирования.
В календарном виде теперь можно отключить группировку по ресурсу.
Тогда будут показаны смешанные бронирования всех ресурсов, выбранных в настройках фильтра таблицы.