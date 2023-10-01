Обновление

таблиц

Что нового?

В новой версии мы обновили интерфейс таблиц и добавили ряд новых функций.

Новые колонки

В таблицах теперь можно использовать все те же колонки данных, что используются в шаблонах писем, веб-запросах, триггерах и т.д.

Если в заказах несколько бронирований, то строки будут сгруппированы по заказу для крайних левых колонок заказа.

Сохранение сортировки и периода

В параметрах таблицах теперь указывается колонка сортировки и видимый период по умолчанию. Эти настройки также можно изменять из самой таблицы. Но при повторном ее открытии будут вновь выставлены настройки по умолчанию.

Видимые часы

Появилась возможность указать видимые часы. Тогда в таблице будет показан конкретный интервал времени, а не весь день. Эта функция работает и для табличного и для календарного вида. Также появилась возможность настроить шаг пролистывания: сутки или длительность периода.

Обобщенные колонки

Мы добавили возможность показывать в одной колонке тарифы из разных ресурсов, если они имеют одно и то же название. Это работает также для полей и компонентов цены. Подробнее об этой функции читайте здесь

Мобильный календарь

Календарный вид таблицы на маленьком экране теперь отображает данные в обычном масштабе с возможностью скроллинга. Заголовок и левая колонка остаются зафиксированы при скроллинге.

Цвет бронирований календаря

Бронирования в календарном виде теперь можно окрашивать как в цвет статуса заказа, так и в цвет статуса бронирования.

Группировка по ресурсу

В календарном виде теперь можно отключить группировку по ресурсу. Тогда будут показаны смешанные бронирования всех ресурсов, выбранных в настройках фильтра таблицы.