У нас несколько ресурсов для экскурсий. В каждом ресурсе есть тарифы: Взрослый и Детский билет. Могу ли я вывести число взрослых билетов в одну колонку, общую для всех ресурсов?

Да, вы можете добавить в таблицу колонку: число участников тарифа с таким названием во всех ресурсах.
Такие колонки есть для каждого ресурса, для всех их тарифов, полей и компонентов цены.
Вы выбираете такую колонку для определенного ресурса.
Именно из него система получает название тарифа.
Затем система ищет тарифы с таким же названием во всех ресурсах и выводит в колонку найденное значение.
Заголовки тарифов значения не имеют.
Они могут быть любыми.
Колонки для всех ресурсов также можно использовать везде,
где указываются колонки данных бронирований: в таблицах, шаблонах писем, веб-запросах, условиях триггеров и т. д.