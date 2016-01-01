У нас несколько ресурсов для экскурсий. В каждом ресурсе есть тарифы: Взрослый и Детский билет. Могу ли я вывести число взрослых билетов в одну колонку, общую для всех ресурсов?

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Да, вы можете добавить в таблицу колонку: число участников тарифа с таким названием во всех ресурсах.

Такие колонки есть для каждого ресурса, для всех их тарифов, полей и компонентов цены.

Как это работает?

Вы выбираете такую колонку для определенного ресурса. Именно из него система получает название тарифа. Затем система ищет тарифы с таким же названием во всех ресурсах и выводит в колонку найденное значение. Заголовки тарифов значения не имеют. Они могут быть любыми.

Где это можно использовать?

Колонки для всех ресурсов также можно использовать везде, где указываются колонки данных бронирований: в таблицах, шаблонах писем, веб-запросах, условиях триггеров и т. д.