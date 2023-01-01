Голос компании вместо гудков

Клиенты обращаются в компанию по разному: они звонят по телефону, оставляют заявки на сайте, пишут консультантам в чате и задают вопросы по электронной почте. По данным сервиса CoMagic среди всех каналов выигрывают звонки и онлайн-заказы. Звонят 72,9% потенциальных клиентов, 17,8% предпочитают онлайн-заказы, на чаты приходится 5,4% и 3,9% пользуются заявками. Поскольку звонки лидируют их нужно правильно обрабатывать. Клиенты могут не дождаться вашего ответа и позвонить в другую компанию. Например, по данным CoMagic в рубрике «Красота и здоровье» каждый сайт теряет в среднем 13% звонков в месяц. Чтобы такого не допускать, используйте корпоративные гудки. Тогда приветствие компании начнется сразу после того, как клиент набрал номер телефона. В этой статье мы расскажем о том, что такое корпоративный гудок, какие операторы предоставляют данную услугу и что для этого может понадобиться.

Корпоративный гудок

Корпоративный гудок - это услуга, которая позволяет устанавливать на телефоны компании вместо гудков полезную информацию. Клиент звонит в компанию и слышит вместо гудков приветствие от лица компании.

Какую пользу приносят корпоративные гудки?

При замене обычных гудков на корпоративное приветствие или автоответчик компания получает индивидуальность. Она подчеркивает свой фирменный стиль. Вместо гудка можно установить обычное приветствие или гимн компании. Если использовать корпоративный гудок (автоответчик), вы не потеряете клиентов при долгом ожидании ответа. Для этого установите на гудок информацию об услугах, график работы компании, акции и скидки. Назовите адрес вашего сайта, где можно посмотреть цены, фотографии, купить товар и забронировать услуги. Если на вашем сайте нельзя забронировать услуги, вы легко можете установить виджет онлайн бронирования . Информация о сайте повысит его посещаемость, ну и самое главное клиент сможет самостоятельно сделать заказ. А это второй популярный канал связи клиента и компании.

Какие бывают и как устанавливаются?

Вы можете использовать облачную АТС. В ней одновременно можно настроить корпоративный гудок, умное распределение звонков и ответ на звонки сразу несколькими операторами. Облачную АТС предлагают почти все операторы сотовой связи. Эта услуга стоит недешево и больше подходит для крупного бизнеса.

Мы же рассмотрим корпоративный гудок без подключения облачной АТС. Этот вариант отлично подходит для малого бизнеса. Мы собрали для вас все доступные предложения и оформили в виде таблицы:

Сотовый оператор Мегафон МТС Билайн Теле-2 Стоимость подключения 0 руб 0 руб Запись 10 руб/минута. 0 руб Абонентская плата 1,7 руб/сутки 75 руб/мес Зависит от региона. МО, СПб, Урал 3,5 руб/сутки 3,5 руб/сутки Способ подключения Позвонить в офис Мегафон. Предоставить им запись. Позвонить по телефону 8 800 250 2000. Скачать приложение 'Замени гудок' и подключить услугу 'Привет'. Для записи гудка необходимо связаться по доп. номеру. Подключить услугу “Гудок+”. Мелодия загружается с компьютера Ссылка на инструкцию инструкция инструкция инструкция инструкция

Как записать хорошее приветствие?

Приветственную речь можно записать самостоятельно. Например, можно придумать сценарий и записать ее сотрудником компании с помощью приложения Windows “Запись голоса” или бесплатной программы Audacity. Готовую запись передайте оператору связи в необходимом формате. Вы также можете доверить запись гудка профессионалам. Дикторы имеют большой опыт и знают, как лучше оказывать эмоциональное влияние на клиентов. Компании по озвучиванию индивидуально для вас разработают сценарий и в течение 1-2 дней предоставят уже готовую запись. Вам останется передать ее оператору сотовой связи. Мы подобрали для вас несколько сайтов по озвучиванию. Там вы сможете посмотреть примеры работ и выбрать подходящий голос.