Настройка виджетов ВКонтакте

Конструктор виджетов

Виджет в сообществе

Spycat

LiveWidget Вы можете настраивать виджеты в удобном любом для вас приложении, однако в этой статье мы рассмотрим, как настроить виджет со ссылками на бронирования Bukza на примере приложения Конструктор виджетов. В новой версии сервиса Bukza мы убрали поддержку виджетов ВКонтакте, так как появилась масса специализированных приложений для сообществ, решающих эту задачу, таких как:Вы можете настраивать виджеты в удобном любом для вас приложении, однако в этой статье мы рассмотрим, как настроить виджет со ссылками на бронирования Bukza на примере приложения

Следует понимать, что приложение Bukza на момент установки Конструктора виджетов уже установлено в сообщество и полностью настроено.

Для начала следует установить Конструктор виджетов в ваше сообщество и сразу же в настройках сообщества скрыть его видимость, чтобы оно было видно только администраторам. После этого мы заходим в приложение от администратора и запускаем создание виджета согласно приведенным в окне приложения инструкциям.

После того, как мы внесли название и описание бронируемого ресурса, требуется добавить кнопку со ссылкой на онлайн-бронирование. Чтобы получить эту ссылку, нам достоточно открыть наш интерфейс конфигурации в Bukza, выбрать необходимый виджет и на вкладке Код скопировать прямую ссылку ВКонтакте.

Мы можем таким образом получить прямые ссылки для всех своих виджетов Bukza и вставить их во все элементы нашего будущего виджета ВКонтакте.

После этого мы нажимаем "предпросмотр", и если все устраивает, устанавливаем виджет в сообщество.

После установки виджета потребуется снова открыть настройки приложения "Конструктор виджетов" и сделать виджет доступным для всех.

Обратите внимание, что если в вашем сообществе уже был установлен виджет, настроенный в сервисе Bukza, то удалить его можно просто удалив и установив вновь приложение Bukza в сообщество.