Настройка виджетов ВКонтакте

В новой версии сервиса Bukza мы убрали поддержку виджетов ВКонтакте, так как появилась масса
специализированных приложений для сообществ, решающих эту задачу, таких как:
-
Конструктор виджетов
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Виджет в сообществе
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Spycat
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LiveWidget
Вы можете настраивать виджеты в удобном любом для вас приложении, однако в этой статье мы рассмотрим,
как настроить виджет со ссылками на бронирования Bukza на примере приложения Конструктор виджетов
.
Следует понимать, что приложение Bukza на момент установки
Конструктора виджетов уже установлено в сообщество и полностью настроено.
Для начала следует установить Конструктор виджетов в ваше сообщество и сразу же в настройках сообщества
скрыть его видимость, чтобы оно было видно только администраторам.
После этого мы заходим в приложение от администратора и запускаем создание виджета
согласно приведенным в окне приложения инструкциям.
После того, как мы внесли название и описание бронируемого ресурса, требуется добавить кнопку со ссылкой на
онлайн-бронирование. Чтобы получить эту ссылку, нам достоточно открыть наш интерфейс конфигурации в Bukza,
выбрать необходимый виджет и на вкладке Код скопировать прямую ссылку ВКонтакте.
Мы можем таким образом получить прямые ссылки для всех своих виджетов Bukza и вставить их во все элементы
нашего будущего виджета ВКонтакте.
После этого мы нажимаем "предпросмотр", и если все устраивает, устанавливаем виджет в сообщество.
После установки виджета потребуется снова открыть настройки приложения "Конструктор виджетов" и сделать виджет доступным для всех.
Обратите внимание, что если в вашем сообществе уже был установлен виджет, настроенный в сервисе Bukza, то удалить его можно просто
удалив и установив вновь приложение Bukza в сообщество.