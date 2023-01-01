Видеоурок по настройке сервиса

Здравствуйте, друзья. В этом видео я расскажу вам о том, как легко настроить сервис Bukza под свои нужды на абстрактном примере аренды лежаков на пляже. Стоит понимать, что это видео будет полезно для любого бизнеса, где применяется коллективное использование ресурсов и бронирование, и вы сможете адаптировать данный пример под себя, даже если ваш бизнес никак не связан с пляжным отдыхом.

Создаем ресурс из шаблона

Итак приступим. После того, как мы прошли регистрацию и вошли в аккаунт, система сразу предложит нам создать ресурс из готового шаблона. Нажимаем кнопку Создать ресурс. Ресурсы - это объекты или услуги, которые мы предлагаем клиентам для бронирования. К примеру, для боулинга ресурс - это дорожка, для сауны - это номер, а для велопроката - это велосипед. В открывшемся окне мы видим библиотеку различных шаблонов и примеров, где вы можете посмотреть работу создаваемых ресурсов в действии, нажав на кнопку Показать. И если удалось найти подходящий шаблон, то можно создать из него свой ресурс, нажав на кнопку Создать из шаблона. В нашем случае я буду использовать один из базовых шаблонов - Почасовая дневная аренда. Мы попадаем в режим создания нового ресурса, где мы можем предварительно настроить любые параметры "под себя". Давайте сразу сменим название нашего ресурса. Напишем - "Лежаки". Ниже нам требуется указать, сколько всего лежаков мы будем сдавать в аренду. Давайте предположим, что их у нас - 30 штук. Здесь же мы можем загрузить изображения для нашего ресурса.

Тарифы

Затем, давайте зададим тарифы. Предположим, что из 30-ти наших лежаков 20 - жесткие и 10 - мягкие. При чем жесткие мы хотим сдавать по 100 рублей в час, а мягкие по 500 рублей в час. Открываем существующий тариф, переименовываем его в “Жесткие лежаки”, оставляем цену 100, но меняем количество на 20. Затем кликаем на + и создаем новый тариф для мягких лежаков, указав количество - 10 и стоимость 500.

Правила работы

Справа от ресурса мы видим секцию правил работы. Правила работы задают время работы ресурса, со своими тарифами, полями и прочими параметрами. Если настройки в колонке правила не изменены, то будут использоваться базовые параметры из первой колонки соответствующей строки. Если правила работы пересекаются во времени, то будет действовать активное правило, имеющее наивысший приоритет, т.е. расположенное правее. На данный момент у нас есть только одно правило, действующее ежедневно с 9 до 18. Давайте переименуем его в “100-500 р/ч”. Чтобы продемонстрировать работу правил, давайте создадим новое правило для выходных с удвоенными тарифами. Назовем его “200-1000 р/ч” и поменяем его цвет на зеленый. Затем на вкладке Время работы выберем стандартный календарь Выходные (9:00-18:00) и сдвинем время окончания на два часа. Также нам необходимо на вкладке Интервалы аренды выбрать Почасовой календарь. Создав правило, мы видим, что оно перекрывается старым правилом, так как имеет приоритет ниже. Чтобы новое правило было выше существующего, нам необходимо изменить расположение правил, нажав на соответствующую кнопку. Теперь мы видим, что в выходные действует зеленое правило, а в будни - голубое. Теперь давайте удвоим цены для зеленого правила. Для этого мы просто кликаем на соответствующую ячейку на пересечении строки тарифа и колонки правила и задаем нужное значение цены.

Поля

Также мы можем предлагать клиенту ввести дополнительную информацию с помощью полей разных типов. Давайте создадим поле типа Флаг, которое будет запрашивать у клиента, есть ли у него день рождения в этот день. Более того, с помощью полей, мы можем продавать клиенту дополнительные услуги и товары. Давайте создадим новое числовое поле “Зонт” стоимостью 50 рублей и укажем, что всего у нас имеется 10 зонтов. Теперь аналогично тарифам удвоим стоимость зонта в выходные.

Компоненты цены

Если же требуется более гибкая настройка ценообразования, то мы можем делать клиентам скидки и надбавки, используя Компоненты цены. Давайте, к примеру, сделаем скидку именинникам 10%. Для этого создадим новый компонент цены с названием “Скидка имениннику” и формулой цены - “-10” %. На вкладке Ограничения выставим флаг, чтобы скидка действовала только тогда, когда клиент отметил, что у него будет день рождения.

Подсказки

Мы можем показывать клиенту какую-то сопроводительную информацию, предупреждения и ошибки с помощью подсказок. Давайте проинформируем клиента о возможности получить скидку. Для этого мы создадим подсказку с названием “Скидка имениннику” и текстом “Вы можете получить скидку 10%, если у вас день рождения!”.