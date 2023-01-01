Настройка Bukza для работы ВКонтакте

Клиенты могут бронировать ваши услуги со страницы сообщества или кнопкой из вашей публикации. Вы сразу получите сообщение ВКонтакте о новом заказе. А клиент получит подтверждение и напоминание также прямо ВКонтакте.

Инструкцию по настройке читайте в этой статье.

Установка приложения в сообщество

Разверните меню Действия и выберите Управление Сообществом.

Теперь перейдите на вкладку Приложения. В списке приложений выберите Бронирование и нажмите Добавить.

Название кнопки - Забронировать .

. Видимость - Все пользователи .

. Сниппет - это текст кнопки на посте. Выберите Записаться. Сохраните изменения. Откроется форма настроек приложения. Выставьте следующие параметры:Сохраните изменения.

Включите сообщения сообщества на вкладке Сообщения.

Создание и привязка аккаунта Bukza

В сообществе появилась кнопка забронировать. Нажмите на нее.

Если у вас уже есть аккаунт, перейдите на страницу входа и войдите в него. Если аккаунта нет, пройдите регистрацию.

Теперь ваш аккаунт привязан к сообществу. Настройте ресурсы и виджет для бронирования. Для этого посмотрите видеоурок по настройке

Настройка сообщений

Разрешить отправлять сообщения от лица сообщества .

. Оповещать меня о новых заказах с помощью сообщений. Выставьте флажки

Виджет приложения

Выберите виджет, который увидят пользователи при запуске приложения сообщества.

Сообщение о новом заказе

Сообщение администратору выглядит так:

Если заказ совершен из сообщества ВКонтакте, то в сообщении имеется ссылка. Она ведет на диалог с клиентом.

Сообщение клиенту

Перейдите в таблицу заказов и подтвердите заказ. Как обрабатывать заказы, смотрите в видеоуроке . После подтверждения заказа клиент получит сообщение ВКонтакте:

Вы можете включить автоматическое подтверждение заказов. Тогда клиент сразу получит сообщение после завершения заказа.

Переходите к диалогу с клиентом из заказа. Для этого в заказе откройте вкладку Сообщения и кликните по ссылке Сообщения cообщества VK:

Теперь в вашем сообществе настроены все возможности Bukza ВКонтакте. Если у вас есть сайт, разместите нашу форму бронирования и на нем. Она будет работать синхронно с приложением сообщества.