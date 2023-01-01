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Настройка Bukza для работы ВКонтакте

Клиенты могут бронировать ваши услуги со страницы сообщества или кнопкой из вашей публикации. Вы сразу получите сообщение ВКонтакте о новом заказе. А клиент получит подтверждение и напоминание также прямо ВКонтакте.
Инструкцию по настройке читайте в этой статье.

Установка приложения в сообщество

Разверните меню Действия и выберите Управление Сообществом.
Теперь перейдите на вкладку Приложения. В списке приложений выберите Бронирование и нажмите Добавить.
Откроется форма настроек приложения. Выставьте следующие параметры:
  • Название кнопки - Забронировать.
  • Видимость - Все пользователи.
  • Сниппет - это текст кнопки на посте. Выберите Записаться.
Сохраните изменения.
Включите сообщения сообщества на вкладке Сообщения.

Создание и привязка аккаунта Bukza

В сообществе появилась кнопка забронировать. Нажмите на нее.
Если у вас уже есть аккаунт, перейдите на страницу входа и войдите в него. Если аккаунта нет, пройдите регистрацию.
Теперь ваш аккаунт привязан к сообществу. Настройте ресурсы и виджет для бронирования. Для этого посмотрите видеоурок по настройке.

Настройка сообщений

Выставьте флажки
  • Разрешить отправлять сообщения от лица сообщества.
  • Оповещать меня о новых заказах с помощью сообщений.

Виджет приложения

Выберите виджет, который увидят пользователи при запуске приложения сообщества.

Сообщение о новом заказе

Сообщение администратору выглядит так:
Если заказ совершен из сообщества ВКонтакте, то в сообщении имеется ссылка. Она ведет на диалог с клиентом.

Сообщение клиенту

Перейдите в таблицу заказов и подтвердите заказ. Как обрабатывать заказы, смотрите в видеоуроке. После подтверждения заказа клиент получит сообщение ВКонтакте:
Вы можете включить автоматическое подтверждение заказов. Тогда клиент сразу получит сообщение после завершения заказа.
Переходите к диалогу с клиентом из заказа. Для этого в заказе откройте вкладку Сообщения и кликните по ссылке Сообщения cообщества VK:
Теперь в вашем сообществе настроены все возможности Bukza ВКонтакте. Если у вас есть сайт, разместите нашу форму бронирования и на нем. Она будет работать синхронно с приложением сообщества.
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