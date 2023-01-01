Настройка Bukza для работы ВКонтакте

Клиенты могут бронировать ваши услуги со страницы сообщества или кнопкой из вашей публикации.
Вы сразу получите сообщение ВКонтакте о новом заказе.
А клиент получит подтверждение и напоминание также прямо ВКонтакте.
Инструкцию по настройке читайте в этой статье.
Разверните меню Действия и выберите Управление Сообществом.
Теперь перейдите на вкладку Приложения. В списке приложений выберите Бронирование и нажмите Добавить.
Откроется форма настроек приложения. Выставьте следующие параметры:
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Название кнопки - Забронировать.
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Видимость - Все пользователи.
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Сниппет - это текст кнопки на посте. Выберите Записаться.
Сохраните изменения.
Включите сообщения сообщества на вкладке Сообщения.
В сообществе появилась кнопка забронировать. Нажмите на нее.
Если у вас уже есть аккаунт, перейдите на страницу входа и войдите в него. Если аккаунта нет, пройдите регистрацию.
Теперь ваш аккаунт привязан к сообществу. Настройте ресурсы и виджет для бронирования.
Для этого посмотрите видеоурок по настройке
.
Выставьте флажки
- Разрешить отправлять сообщения от лица сообщества.
- Оповещать меня о новых заказах с помощью сообщений.
Выберите виджет, который увидят пользователи при запуске приложения сообщества.
Сообщение администратору выглядит так:
Если заказ совершен из сообщества ВКонтакте, то в сообщении имеется ссылка.
Она ведет на диалог с клиентом.
Перейдите в таблицу заказов и подтвердите заказ. Как обрабатывать заказы, смотрите в видеоуроке
.
После подтверждения заказа клиент получит сообщение ВКонтакте:
Вы можете включить автоматическое подтверждение заказов. Тогда клиент сразу получит сообщение после завершения заказа.
Переходите к диалогу с клиентом из заказа.
Для этого в заказе откройте вкладку Сообщения и кликните по ссылке Сообщения cообщества VK:
Теперь в вашем сообществе настроены все возможности Bukza ВКонтакте.
Если у вас есть сайт, разместите нашу форму бронирования и на нем.
Она будет работать синхронно с приложением сообщества.