Бронирование квестов

Квесты - это довольно новый вид развлечений, который стремительно набирает популярность, в особенности среди
прогрессивной молодежи. Соответственно, в виду своей ориентированности на современных людей, практически каждое
заведение с квестами имеет свой веб-сайт или группу в социальных сетях. Клиенты это понимают, и заинтересовавшись
определенным квестом, тут же находят его сайт и ожидают увидеть на нем фотографии, цены, доступное время и
возможность сразу забронировать. Если же на сайте отсутствует возможность бронирования, то клиенту придется звонить
и тратить время, выясняя, когда он сможет прийти, во сколько это обойдется, и как внести предоплату. Или клиенту
можно просто найти другой квест, что он скорей всего и сделает.
Бывает и такое, что заведения не вкладываются в развитие своего сайта и просто публикуют свое заведение
на страницах агрегатора квестов, где имеется бронирование. Минус этого решения в том, что посетитель становится
клиентом агрегатора, где имеются сотни других квестов-конкурентов, а не клиентом заведения, и велика вероятность
того, что клиент, перейдя на такой сайт, увидит более привлекательный для него вариант, и для заведения такой клиент
будет потерян.
Решением описанных выше проблем, конечно же, является добавление системы онлайн бронирования прямо на свой сайт
(и в сообщества в соц.сетях). При этом клиент увидит на сайте модуль, отображающий доступное время и позволяющий
тут же его забронировать и внести предоплату. Здесь на помощь к нам и приходит система онлайн бронирования Bukza,
виджет которой на сайте будет выглядеть примерно так:
При этом у администратора в системе будет свой кабинет, где он сможет самостоятельно просматривать и
бронировать доступное время (при заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями.
В Букзе имеется очень гибкая настройка времени и цены в зависимости от периода времени, введенных параметров
заказа или действующих акций. Также возможно продвижение своих услуг с помощью дисконтных и подарочных карт,
промо-кодов и купонов.
Для того чтобы установить виджет бронирования на свой сайт, вам достаточно просто зарегистрироваться на
сайте
, подтвердить свой адрес электронной почты и
затем либо попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется
документация
), либо просто отправить запрос на настройку
(в свободной форме) на адрес support@bukza.com
, указав при этом
требуемые параметры работы своего заведения. Сотрудники сервиса Bukza произведут настройку и помогут с
установкой модуля на ваш сайт и в группу. С ценами и всеми остальными функциями можно ознакомиться
на главной странице
.
И самое главное, нужно помнить, что человек, однажды забронировавший онлайн, оценит удобство и сэкономленное время,
и в следующий раз он снова забронирует именно на Вашем сайте, до тех пор пока не посетит все квесты заведения.