Бронирование квестов

Проблема

Квесты - это довольно новый вид развлечений, который стремительно набирает популярность, в особенности среди прогрессивной молодежи. Соответственно, в виду своей ориентированности на современных людей, практически каждое заведение с квестами имеет свой веб-сайт или группу в социальных сетях. Клиенты это понимают, и заинтересовавшись определенным квестом, тут же находят его сайт и ожидают увидеть на нем фотографии, цены, доступное время и возможность сразу забронировать. Если же на сайте отсутствует возможность бронирования, то клиенту придется звонить и тратить время, выясняя, когда он сможет прийти, во сколько это обойдется, и как внести предоплату. Или клиенту можно просто найти другой квест, что он скорей всего и сделает.

Бывает и такое, что заведения не вкладываются в развитие своего сайта и просто публикуют свое заведение на страницах агрегатора квестов, где имеется бронирование. Минус этого решения в том, что посетитель становится клиентом агрегатора, где имеются сотни других квестов-конкурентов, а не клиентом заведения, и велика вероятность того, что клиент, перейдя на такой сайт, увидит более привлекательный для него вариант, и для заведения такой клиент будет потерян.

Решение

Решением описанных выше проблем, конечно же, является добавление системы онлайн бронирования прямо на свой сайт (и в сообщества в соц.сетях). При этом клиент увидит на сайте модуль, отображающий доступное время и позволяющий тут же его забронировать и внести предоплату. Здесь на помощь к нам и приходит система онлайн бронирования Bukza, виджет которой на сайте будет выглядеть примерно так:

При этом у администратора в системе будет свой кабинет, где он сможет самостоятельно просматривать и бронировать доступное время (при заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями. В Букзе имеется очень гибкая настройка времени и цены в зависимости от периода времени, введенных параметров заказа или действующих акций. Также возможно продвижение своих услуг с помощью дисконтных и подарочных карт, промо-кодов и купонов.

Как это получить?

Для того чтобы установить виджет бронирования на свой сайт, вам достаточно просто зарегистрироваться на сайте , подтвердить свой адрес электронной почты и затем либо попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется документация ), либо просто отправить запрос на настройку (в свободной форме) на адрес support@bukza.com , указав при этом требуемые параметры работы своего заведения. Сотрудники сервиса Bukza произведут настройку и помогут с установкой модуля на ваш сайт и в группу. С ценами и всеми остальными функциями можно ознакомиться на главной странице

И самое главное, нужно помнить, что человек, однажды забронировавший онлайн, оценит удобство и сэкономленное время, и в следующий раз он снова забронирует именно на Вашем сайте, до тех пор пока не посетит все квесты заведения.