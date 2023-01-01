Бронирование лазертага и пейнтбола

Лазертаг, пейнтбол и страйкбол - это сектор современных развлечений, появившийся сравнительно недавно.
Соответственно, в виду своей современности, практически каждое подобное заведение имеет веб-сайт или группу vk.
Клиенты это понимают и ожидают увидеть на сайте фотографии, цены и если повезет возможность забронировать.
Однако сейчас они чаще всего находят на сайте только номер телефона для резервирования и в лучшем случае простую форму
для внесения предоплаты. Сам же звонок выливается в длинный перебор свободных дат, времени доступных для бронирования.
Необходимость подобных звонков заставляет впустую тратить время клиентов и администратора и совершенно не соответствует
уровню современных развлечений, таких как кино и квест-комнаты, где бронирование присутствует уже давно.
Решением описанной выше проблемы, конечно же, является добавление системы онлайн бронирования для своего заведения.
На сайт (или в группу ВКонтакте) следует поместить модуль, отображающий доступное время и позволяющий тут же его
забронировать и внести предоплату. Здесь на помощь к нам приходит система онлайн бронирования Bukza, модуль которой
на сайте выглядит примерно так:
При этом у администратора в системе будет личный кабинет, откуда он сможет самостоятельно просматривать и
бронировать доступное время (при заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями.
Параметры системы позволяют задать число участников или давать забронировать полностью игровую площадку.
Имеется очень гибкая настройка времени и цены в зависимости от периода времени, введенных параметров заказа
или действующих акций. Также возможно продвижение своих услуг с помощью дисконтных и подарочных карт, промо-кодов и купонов.
Для того чтобы установить подобный виджет бронирования на свой сайт, вам достаточно просто зарегистрироваться на
сайте
, подтвердить свой адрес электронной почты и затем либо
попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется
документация
), либо просто отправить запрос на настройку
(в свободной форме) на адрес support@bukza.com
,
указав при этом требуемые параметры работы своего заведения (либо ссылку на сайт). Сотрудники сервиса Bukza обещают
произвести настройку в течение двух рабочих дней и могут помочь с установкой модуля на ваш сайт и в сообщество vk.
С ценами и всеми остальными функциями можно ознакомиться на главной странице
.
Помните, что человек, однажды забронировавший онлайн, оценит удобство и сэкономленное время и в следующий раз обратится
за услугами именно Вашего заведения, так как куда-то еще звонить его уже не заставить.