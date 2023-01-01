Бронирование лазертага и пейнтбола

Проблема

Лазертаг, пейнтбол и страйкбол - это сектор современных развлечений, появившийся сравнительно недавно. Соответственно, в виду своей современности, практически каждое подобное заведение имеет веб-сайт или группу vk. Клиенты это понимают и ожидают увидеть на сайте фотографии, цены и если повезет возможность забронировать. Однако сейчас они чаще всего находят на сайте только номер телефона для резервирования и в лучшем случае простую форму для внесения предоплаты. Сам же звонок выливается в длинный перебор свободных дат, времени доступных для бронирования. Необходимость подобных звонков заставляет впустую тратить время клиентов и администратора и совершенно не соответствует уровню современных развлечений, таких как кино и квест-комнаты, где бронирование присутствует уже давно.

Решение

Решением описанной выше проблемы, конечно же, является добавление системы онлайн бронирования для своего заведения. На сайт (или в группу ВКонтакте) следует поместить модуль, отображающий доступное время и позволяющий тут же его забронировать и внести предоплату. Здесь на помощь к нам приходит система онлайн бронирования Bukza, модуль которой на сайте выглядит примерно так:

При этом у администратора в системе будет личный кабинет, откуда он сможет самостоятельно просматривать и бронировать доступное время (при заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями. Параметры системы позволяют задать число участников или давать забронировать полностью игровую площадку. Имеется очень гибкая настройка времени и цены в зависимости от периода времени, введенных параметров заказа или действующих акций. Также возможно продвижение своих услуг с помощью дисконтных и подарочных карт, промо-кодов и купонов.

Как это получить?

Для того чтобы установить подобный виджет бронирования на свой сайт, вам достаточно просто зарегистрироваться на сайте , подтвердить свой адрес электронной почты и затем либо попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется документация ), либо просто отправить запрос на настройку (в свободной форме) на адрес support@bukza.com , указав при этом требуемые параметры работы своего заведения (либо ссылку на сайт). Сотрудники сервиса Bukza обещают произвести настройку в течение двух рабочих дней и могут помочь с установкой модуля на ваш сайт и в сообщество vk. С ценами и всеми остальными функциями можно ознакомиться на главной странице

Помните, что человек, однажды забронировавший онлайн, оценит удобство и сэкономленное время и в следующий раз обратится за услугами именно Вашего заведения, так как куда-то еще звонить его уже не заставить.