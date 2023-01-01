Онлайн бронирование боулинга

Зачастую клиенты, когда посещают боулинг, узнают, что не осталось свободных дорожек. Смирившись с этим, они ищут другое
заведение. А что если бы они могли заранее забронировать себе дорожку и имели уверенность в том, что он будет свободна
к их приходу. Теоретически возможно производить такое резервирование по телефону, но здесь появляется сложность с принятием
предоплаты. А если не будет какого-то залога, то клиент может передумать и не прийти и тогда сам боулинг понесет убытки.
И в целом продолжительно выяснять по телефону то, когда и какие дорожки свободны, кажется не достаточно эффективным и
отнимает слишком много времени как у клиента, так и у администратора заведения.
Самым элегантным решением указанных выше сложностей является добавление системы онлайн бронирования для боулинга.
На сайт (или в группу ВКонтакте) можно поместить виджет, отображающий доступное время и позволяющий сразу же его
забронировать. С этой задачей превосходно справляется система онлайн бронирования Bukza, модуль которой на сайте
выглядит примерно так:
При этом у администратора в системе будет личный кабинет, откуда он сможет самостоятельно просматривать
и бронировать дорожки (при живых заказах и заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями
и при необходимости выгружать их во внешние системы. Имеется очень гибкая настройка рабочего времени и цен
в зависимости от периода времени, введенных параметров заказа или действующих акций. Также доступно продвижение
своих услуг с помощью подарочных и дисконтных карт, промо-кодов и купонов.
Если требуется избежать конфликтов между текущими гостями и онлайн бронированиями, то также имеется возможность
допускать бронирования только, к примеру, начиная с завтрашнего дня.
Для того чтобы установить подобный виджет бронирования на свой сайт или в группу, вам достаточно просто зарегистрироваться
на сайте
, подтвердить свой адрес электронной почты и затем либо
попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется
документация
), либо просто отправить запрос на настройку
(в свободной форме) на адрес support@bukza.com
, указав при этом требуемые
параметры работы вашего заведения (либо ссылку на сайт). Сотрудники сервиса Bukza обещают произвести настройку в
течение двух рабочих дней и могут помочь с установкой модуля на ваш сайт. Подробнее о ценах и функциях можно
посмотреть на главной странице
.
И помните, что клиент, однажды забронировавший онлайн дорожку в вашем боулинге, оценит сэкономленное
время и удобство и в следующий раз пойдет снова именно в ваше заведение, где он гарантированно забронирует
дорожку боулинга, ну а куда-то звонить его уже будет сложно заставить.