Онлайн бронирование боулинга

Проблема

Зачастую клиенты, когда посещают боулинг, узнают, что не осталось свободных дорожек. Смирившись с этим, они ищут другое заведение. А что если бы они могли заранее забронировать себе дорожку и имели уверенность в том, что он будет свободна к их приходу. Теоретически возможно производить такое резервирование по телефону, но здесь появляется сложность с принятием предоплаты. А если не будет какого-то залога, то клиент может передумать и не прийти и тогда сам боулинг понесет убытки. И в целом продолжительно выяснять по телефону то, когда и какие дорожки свободны, кажется не достаточно эффективным и отнимает слишком много времени как у клиента, так и у администратора заведения.

Решение

Самым элегантным решением указанных выше сложностей является добавление системы онлайн бронирования для боулинга. На сайт (или в группу ВКонтакте) можно поместить виджет, отображающий доступное время и позволяющий сразу же его забронировать. С этой задачей превосходно справляется система онлайн бронирования Bukza, модуль которой на сайте выглядит примерно так:

При этом у администратора в системе будет личный кабинет, откуда он сможет самостоятельно просматривать и бронировать дорожки (при живых заказах и заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями и при необходимости выгружать их во внешние системы. Имеется очень гибкая настройка рабочего времени и цен в зависимости от периода времени, введенных параметров заказа или действующих акций. Также доступно продвижение своих услуг с помощью подарочных и дисконтных карт, промо-кодов и купонов.

Если требуется избежать конфликтов между текущими гостями и онлайн бронированиями, то также имеется возможность допускать бронирования только, к примеру, начиная с завтрашнего дня.

Как это получить?

Для того чтобы установить подобный виджет бронирования на свой сайт или в группу, вам достаточно просто зарегистрироваться на сайте , подтвердить свой адрес электронной почты и затем либо попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется документация ), либо просто отправить запрос на настройку (в свободной форме) на адрес support@bukza.com , указав при этом требуемые параметры работы вашего заведения (либо ссылку на сайт). Сотрудники сервиса Bukza обещают произвести настройку в течение двух рабочих дней и могут помочь с установкой модуля на ваш сайт. Подробнее о ценах и функциях можно посмотреть на главной странице

И помните, что клиент, однажды забронировавший онлайн дорожку в вашем боулинге, оценит сэкономленное время и удобство и в следующий раз пойдет снова именно в ваше заведение, где он гарантированно забронирует дорожку боулинга, ну а куда-то звонить его уже будет сложно заставить.