Как принимать оплату своими способами?

На бесплатном и профессиональном тарифах нельзя включить полную интеграцию платежей. Но чтобы иметь гарантию на бронирование можно принимать другие способы оплаты. О том, как их настроить, мы и расскажем в этой статье.

Порядок настройки

Откройте секцию Параметры и перейдите на вкладку Платежи. Выставьте флаг Принимать другие способы оплаты.

Ниже укажите инструкцию по оплате для экрана заказа. Например:

После завершения заказа перечислите в течение двух часов размер предоплаты на нашу карту. Иначе заказ будет снят автоматически.

Период на оплату можно указать любой. Его длительность настраивается ниже. Уберите флаг Авто-подтверждение заказов, оплаченных другими способами. Это нужно для ручного подтверждения заказов управляющим.

Укажите сообщение, которое будет показано пользователю на экране после бронирования. Здесь дополнительно можно настроить URL адрес страницы. Она также будет показана внутри фрейма, чуть ниже сообщения. Как получить URL, высоту и ширину фрейма мы расскажем чуть позже на примере сервиса Яндекс.Денег.

Теперь выставьте флаг Автоматически отказываться от ожидающих заказов через. Укажите его длительность в виде числа дней, часов и минут. Рекомендуем указать время с запасом. Тогда если клиент успеет забронировать в последний момент, то у управляющего будет время подтвердить заказ до того, как он автоматически получит статус Отказано.

Получение URL и высоты для фрейма Яндекс.Денег

Выполните действия, чтобы создать форму оплаты с банковской карты на счет Яндекс.Денег (и привязанную карту) с комиссией 2%:

Создайте Яндекс кошелек (если его нет). Подтвердите номер телефона с помощью смс-кода: https://money.yandex.ru/reg.

Настройте форму для своего кошелька: https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml.

Скопируйте весь текст в кавычках после src= - это и есть URL фрейма. Возьмите высоту из параметра height , а ширину из параметра width :



- это и есть URL фрейма. Возьмите высоту из параметра , а ширину из параметра : Результат заказа будет выглядеть примерно так:



Выполните действия, чтобы создать форму оплаты прямо на банковский счет юридического лица с комиссией 3%:

Настройте форму для своей компании: https://money.yandex.ru/fastpay

Обязательно укажите Адрес для формы . Он должен быть формата X .frontend.bukza.com, где X - индекс сервера. Он обслуживает ваш аккаунт (его можно увидеть в адресной строке браузера после входа в Bukza).



. Он должен быть формата .frontend.bukza.com, где X - индекс сервера. Он обслуживает ваш аккаунт (его можно увидеть в адресной строке браузера после входа в Bukza). Скопируйте весь текст в кавычках после src= - это и есть URL фрейма. Высоту возьмите из параметра height, а ширину из параметра width (либо не заполнять ширину, тогда фрейм будет на всю ширину окна):



Если требуется отобразить свою форму или данные, то в качестве URL фрейма используйте адрес любой страницы вашего сайта.