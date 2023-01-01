Онлайн бронирование бильярда

Проблема

Часто бывает так, что клиенты приходят в бильярд и узнают, что нет свободных столов. Расстроившись, они уходят в другое заведение. А что если бы они могли забронировать себе стол и могли бы иметь гарантии того, ч то он будет свободен для них в момент посещения? Теоретически возможно осуществлять подобное резервирование по телефону, однако здесь возникает сложность с предоплатой. А если не будет предоплаты, то клиент может просто не прийти и бизнес понесет убытки. И в целом длительно выяснять то, когда и какие столы свободны, с помощью телефонного разговора кажется не совсем эффективным и отнимает очень много времени как у клиента, так и у администратора.

Решение

Самым очевидным решением указанных выше проблем могло бы быть добавление системы онлайн бронирования для бильярда. То есть на сайт (или в группу vk) нужно поместить виджет, показывающий доступное время и позволяющий сразу же его забронировать. С этой задачей замечательно справляется система онлайн бронирования Bukza, модуль которой на сайте выглядит примерно так:

При этом у менеджера в системе будет свой личный кабинет, откуда он может самостоятельно просматривать и резервировать столы (при заказах гостей и заказах по телефону), а также управлять уже созданными бронированиями и при необходимости выгружать их во внешние системы. Имеется очень гибкая настройка времени и цены в зависимости от периода времени, введенных параметров заказа или действующих акций. Также возможно продвижение своих услуг с помощью дисконтных и подарочных карт, промо-кодов и купонов.

Если требуется избежать конфликтов между уже пришедшими гостями и онлайн бронированиями, то также имеется возможность допускать бронирования только, к примеру, начиная с завтрашнего дня.

Как это получить?

Для того чтобы установить этот виджет бронирования на свой сайт или в группу, вам достаточно зарегистрироваться на сайте , подтвердить свой e-mail и затем либо попробовать настроить систему самостоятельно (для этого имеется документация ), либо просто отправить запрос на настройку (в свободной форме) на адрес support@bukza.com , указав при этом требуемые параметры работы своего заведения (либо ссылку на сайт). Сотрудники сервиса Bukza обещают произвести настройку в течение двух рабочих дней и смогут помочь с установкой модуля на ваш сайт или в сообщество. Подробнее о ценах и функциях можно посмотреть на главной странице

И помните, что клиент, однажды забронировавший онлайн стол в вашем бильярде, оценит сэкономленное время и удобство и в следующий раз пойдет снова именно в ваш бильярд, где он гарантированно забронирует стол, ну а куда-то звонить его уже будет сложно заставить.