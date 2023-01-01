Осеннее обновление

Конфигурация ресурса

Что изменилось?

В этой версии мы завершили обновление настроек ресурса. Интерфейс немного изменился. Некоторые параметры мы переименовали. Но при этом мы сохранили все функции приложения и даже добавили новые. Обо всем по порядку.

Переименования

Эксклюзивный тариф теперь называется «Весь ресурс». Это название лучше отражает его назначение.

Разделяемый тариф переименован в «Совместный». На виджете уже давно такие тарифы называются совместными. Пришла пора сделать так же и в конфигурации.

Подсказки теперь называются «Реакции». Причина в том, что они получили новую функцию — добавления CSS класса на форму.

Ограничения — это теперь «Условия». Речь об условиях, при которых применяется компонент цены или запускается реакция.

Интервалы и периоды аренды теперь называются более кратко — «Шаги». Также переименован параметр формулы [INTERVALS], теперь он называется [STEPS]. Вам ничего в формулах менять не нужно. Параметр будет переименован автоматически.

Депозит везде переименован в предоплату.

Обновленный интерфейс

Мы переработали все формы, всплывающие на экране конфигурации. Сами формы теперь выезжают справа. На некоторых формах мы добавили предпросмотр результата. Например, настройка правила работы выглядит теперь так:

Больше всего изменилась форма компонента цены. Теперь в ней нет вкладок. Все умещается на одном экране.

Параметры и функции в формуле теперь подсвечиваются. Добавить их теперь вы можете из списка.

Условия тоже можно добавить из списка. И отредактировать во всплывающем окошке.

Новые функции

Мы добавили несколько важных функций. Подробности опубликуем позже. А сейчас мы просто перечислим новый функционал:

Новые условия — возможные даты начала и окончания бронирования. Минимальные и максимальные.

Округления времени при сдвигe правил работы. До начала дня и до начала часа.

При блокировке другими ресурсами вы можете теперь указать, сколько участников блокировать.

Добавилась возможность скрыть с виджета с помощью CSS какие-то элементы при указанных условиях. Для этого используйте реакцию «Добавить класс».

У тарифа и компонента теперь можно указать свой заголовок для клиентов.

Размер предоплаты для полей и компонентов теперь можно не вводить. Он будет браться из настроек аккаунта.

Спасибо всем, кто пользуется сервисом и следит за его обновлениями.

Команда Bukza.