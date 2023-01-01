В этой версии мы завершили обновление настроек ресурса.
Интерфейс немного изменился. Некоторые параметры мы переименовали.
Но при этом мы сохранили все функции приложения и даже добавили новые.
Обо всем по порядку.
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Эксклюзивный тариф теперь называется «Весь ресурс».
Это название лучше отражает его назначение.
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Разделяемый тариф переименован в «Совместный».
На виджете уже давно такие тарифы называются совместными.
Пришла пора сделать так же и в конфигурации.
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Подсказки теперь называются «Реакции».
Причина в том, что они получили новую функцию — добавления CSS класса на форму.
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Ограничения — это теперь «Условия».
Речь об условиях, при которых применяется компонент цены или запускается реакция.
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Интервалы и периоды аренды теперь называются более кратко — «Шаги».
Также переименован параметр формулы [INTERVALS], теперь он называется [STEPS].
Вам ничего в формулах менять не нужно.
Параметр будет переименован автоматически.
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Депозит везде переименован в предоплату.
Мы переработали все формы, всплывающие на экране конфигурации.
Сами формы теперь выезжают справа.
На некоторых формах мы добавили предпросмотр результата.
Например, настройка правила работы выглядит теперь так:
Больше всего изменилась форма компонента цены.
Теперь в ней нет вкладок.
Все умещается на одном экране.
Параметры и функции в формуле теперь подсвечиваются.
Добавить их теперь вы можете из списка.
Условия тоже можно добавить из списка.
И отредактировать во всплывающем окошке.
Мы добавили несколько важных функций.
Подробности опубликуем позже.
А сейчас мы просто перечислим новый функционал:
- Новые условия — возможные даты начала и окончания бронирования. Минимальные и максимальные.
- Округления времени при сдвигe правил работы. До начала дня и до начала часа.
- При блокировке другими ресурсами вы можете теперь указать, сколько участников блокировать.
- Добавилась возможность скрыть с виджета с помощью CSS какие-то элементы при указанных условиях. Для этого используйте реакцию «Добавить класс».
- У тарифа и компонента теперь можно указать свой заголовок для клиентов.
- Размер предоплаты для полей и компонентов теперь можно не вводить. Он будет браться из настроек аккаунта.
Спасибо всем, кто пользуется сервисом и следит за его обновлениями.
Команда Bukza.