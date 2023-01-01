Летнее обновление

Упрощение настроек

Что изменилось?

В этой версии мы начали упрощать конфигурацию ресурса. Постарались сделать более интуитивным настройку времени работы. Давайте рассмотрим основные изменения.

Из конфигурации мы убрали избыточную информацию. Визуально разделили настройки. Все составляющие ресурса остались на своих местах.

Если у вас много настроек в ресурсе, работать с ним будет легче. Названия правил остаются на экране при пролистывании вниз. А при пролистывании вправо над элементами появляются их названия. Для прокручивания настроек по горизонтали кликните и перетаскивайте мышью экран.

На маленьком экране настройки теперь выглядят аналогично. Вы можете делать свайп направо и налево, чтобы переключаться между правилами работы.

Для более наглядной настройки мы добавили предпросмотр календаря ресурса.

Прямо в предпросмотре вы можете выбрать время и посмотреть, как выглядят параметры бронирования. При этом вы можете менять конфигурацию и сразу видеть результат. Окно предпросмотра само обновит все расчеты.

Многие пользователи сталкивались с трудностями при настройке времени работы. Мы постарались упростить этот момент. Мы создали отдельную форму для календаря правила работы. На ней есть предпросмотр календаря отдельного правила.

Теперь вы можете создавать и редактировать сразу несколько периодов.

Мы постарались сделать форму настройки периода и повторения более понятной для пользователей.

Настройку шагов аренды мы также упростили.

Периоды теперь можно также перемещать относительно друг друга вверх и вниз.

Календари по-прежнему можно сохранять и использовать в других ресурсах.

В будущих версиях мы продолжим обновление и упрощение интерфейса конфигурации. А в этой версии мы начали с наиболее сложных для пользователей моментов.

Помимо прочего в этой версии мы внесли ряд других небольших изменений.

У правила работы вы теперь можете задать заголовок, отличный от его названия. Клиентам виден заголовок. А название используется в конфигурации.

Размер предоплаты можно выставить более точным — до 8 знаков после запятой. Это полезно, например, если вы хотите сделать предоплатой ровно треть, то можете ввести 33.3333%, а не 33%, чтобы результат не уменьшался на копейку.

В настройках аккаунта вы можете перейти к списку ваших платежей и списаний за тарифный план.

При обновлении итога мы больше не удаляем товары и другие элементы счета, если вы добавили их вручную.

Письма с напоминанием больше не приходят, если бронирование создано за короткое время до события.

Спасибо всем, кто продолжает пользоваться нашим сервисом.

Команда Bukza.