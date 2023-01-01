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Округление
сдвига времени
Что изменилось?
Теперь вы можете округлять сдвиг времени начала и окончания. Округлять можно до начала часа или до начала дня.
Подробнее про настройку читайте в следующих ответах:
У нас ровно в 17:00 закрываются бронирования на завтра. Как это настроить?
У нас можно бронировать только заранее, за трое суток. Что делать?
У нас нельзя бронировать через 30 дней от текущего времени. Что делать?
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