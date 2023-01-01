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Округление
сдвига времени

Что изменилось?

Теперь вы можете округлять сдвиг времени начала и окончания. Округлять можно до начала часа или до начала дня.
Подробнее про настройку читайте в следующих ответах:
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