У нас нельзя бронировать через 30 дней от текущего времени. Что делать?

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В правиле работы выставьте флаг Сдвиг окончания от текущего момента. Укажите период — 30 дней.

Это отодвинет окончание действия правила работы на 30 дней от текущего момента.

Если не использоваться округление, время будет разблокироваться плавно в течение всего дня. Чтобы открывать сразу весь день, выберите Округлять до начала дня. В этом случае потребуется увеличить сдвиг на 1 день. В нашем случае нужно выставить 31 день.

Если нужно, чтобы администратор мог вносить бронирования без ограничений, перейдите в Параметры. На вкладке Настройки бронирований выставьте флаг Отключить динамические границы правил работы для бронирований управляющего.

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