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Какие языки поддерживает виджет?

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Виджет переведен на 27 языков:
  • Русский
  • Английский
  • Немецкий
  • Финский
  • Нидерландский
  • Китайский
  • Испанский
  • Португальский
  • Итальянский
  • Французский
  • Японский
  • Корейский
  • Бенгальский
  • Чешский
  • Датский
  • Греческий
  • Хинди
  • Венгерский
  • Индонезийский
  • Норвежский
  • Польский
  • Румынский
  • Словацкий
  • Шведский
  • Тамильский
  • Тайский
  • Турецкий
На некоторые языки виджет был переведен с помощью средств машинного перевода. Но вы сможете изменить любой текст на виджете в случае неточности перевода.
Пример работы виджета на английском языке:
Интерфейс управляющего также переведен на английский язык для зарубежных аккаунтов. Для того чтобы зарегистрировать такой аккаунт, перейдите по ссылке.
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