Какие языки поддерживает виджет?

Виджет переведен на 27 языков:
- Русский
- Английский
- Немецкий
- Финский
- Нидерландский
- Китайский
- Испанский
- Португальский
- Итальянский
- Французский
- Японский
- Корейский
- Бенгальский
- Чешский
- Датский
- Греческий
- Хинди
- Венгерский
- Индонезийский
- Норвежский
- Польский
- Румынский
- Словацкий
- Шведский
- Тамильский
- Тайский
- Турецкий
Пример работы виджета на английском языке:
Интерфейс управляющего также переведен на английский язык для зарубежных аккаунтов.
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