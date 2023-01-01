Комиссии платежных систем
ЮMoney
-
Комиссия на прием платежей с карт - 2%. С кошельков - 0.5%.
-
Комиссия на вывод средств на банковский счет или карту - 3%. Также в некоторых случаях за сам перевод возьмут от 15 до 45 рублей.
-
Платежи может принимать только физическое лицо, не компания.
PayAnyWay
-
Комиссия на прием платежей с карт - 3.5%.
-
Комиссия на вывод средств на расчетный счет 0 рублей.
-
Платежи может принимать только юридическое лицо или ИП.
PayPal Business
-
Комиссия на прием платежей с карт - 5.4% + 10 рублей.
-
Комиссия на вывод средств на расчетный счет - 2%.
-
Платежи принимать может только юридическое лицо или ИП.
Самостоятельное подключение через API
-
Вы самостоятельно интегрируете любой удобный вам сервис через наше API для платежей.
-
Наша комиссия на прием платежей - 0.8%.