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Комиссии платежных систем

ЮMoney

  • Комиссия на прием платежей с карт - 2%. С кошельков - 0.5%.
  • Комиссия на вывод средств на банковский счет или карту - 3%. Также в некоторых случаях за сам перевод возьмут от 15 до 45 рублей.
  • Платежи может принимать только физическое лицо, не компания.

PayAnyWay

  • Комиссия на прием платежей с карт - 3.5%.
  • Комиссия на вывод средств на расчетный счет 0 рублей.
  • Платежи может принимать только юридическое лицо или ИП.

PayPal Business

  • Комиссия на прием платежей с карт - 5.4% + 10 рублей.
  • Комиссия на вывод средств на расчетный счет - 2%.
  • Платежи принимать может только юридическое лицо или ИП.

Самостоятельное подключение через API

  • Вы самостоятельно интегрируете любой удобный вам сервис через наше API для платежей.
  • Наша комиссия на прием платежей - 0.8%.
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