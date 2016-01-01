Как перенести настройки из одного ресурса в другие?

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Для переноса настроек откройте ресурс, в котором уже установлены желаемые настройки. Нажмите кнопку Перенос конфигурации в правом верхнем углу.

Кликайте по элементам конфигурации, которые желаете перенести. Затем кликните Перенести.

Для выбранных элементов сформируется патч конфигурации в формате JSON MERGE PATCH

В качестве ключей в патче используются имена элементов: правил работы, тарифов, полей, компонентов цены и реакций. Если вы желаете обновить элемент, то в обрабатываемом ресурсе он должен иметь такое же имя.

Патч можно применить сразу на нескольких ресурсах. Для этого выберите из выпадающего списка требуемые ресурсы: все ресурсы, ресурсы определенной группы или виджета.

После загрузки списка обрабатываемых ресурсов вы можете вручную удалить из него ненужные ресурсы, нажимая крестик справа от ресурса.

Для запуска переноса нажмите Применить.

Запустится процесс обновления ресурсов одного за другим. Изменения элементов применяются сразу на весь ресурс, либо не применяются вовсе. Например, если произойдет ошибка при сохранении последнего из обновляемых элементов ресурса, обрабатываемый ресурс останется полностью без изменений.

Процесс обновления можно остановить или перезапустить в любой момент. Повторное применение патча на уже обработанном ресурсе не внесет никаких изменений.

При необходимости, вы можете убрать из патча конфигурации часть настроек, чтобы оставить их без изменений. Таким образом вы, например, можете массово изменить настройки предоплаты компонента цены, не изменяя формулу и другие настройки:

С помощью патча конфигурации вы можете изменять и удалять любые настройки за исключением изображений ресурса, полей и настроек взаимной блокировки ресурса.

Удаление элементов

Для удаления элементов конфигурации откройте ресурс, в котором есть эти элементы. Нажмите кнопку Перенос конфигурации в правом верхнем углу. Выберите элементы, которые желаете удалить из других ресурсов. Затем кликните Удалить из ресурсов.

Будет сформирован аналогичный патч конфигурации, только вместо настроек напротив каждого удаляемого элемента будет стоять null.

Удалять можно любые элементы конфигурации: правила работы, тарифы, поля, компоненты цены, реакции. Также можно удалять переопределения элементов на пересечении с правилами работы. При этом просто вернутся настройки элемента по умолчанию.