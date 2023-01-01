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Как запрашивать дополнительные данные при выборе определенного тарифа?

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Вы можете скрывать и показывать элементы интерфейса при выборе различных параметров бронирования. Сделать это можно с помощью реакции Добавить класс. Также потребуется небольшой опыт работы с HTML.
Рассмотрим на примере ресурса «Прокат сноуборда». В конфигурации ресурса кликните Добавить реакцию.
Введите название, например, «Показать размер ботинок». Выберите тип Добавить класс. Придумайте название для класса CSS. Например, show-size. Затем добавьте условие.
Выберите условие, что выбран один участник тарифа «Полный комплект» и сохраните.
Теперь при выборе этого тарифа к форме бронирования на виджете будет добавлен CSS класс show-size.
Теперь нужно написать простой CSS для того, чтобы скрывать поле с формы. Перейдите на виджет и выберите время. Откроется форма бронирования с полем. Откройте разметку страницы и найдите id этого поля. Кликните правой кнопкой мыши на поле и выберите Посмотреть код. В нашем случае id поля — field_49224.
После этого откройте настройки виджета. Перейдите на панель Дизайн. Выставьте флаг Свой стиль CSS. И добавьте следующий css:
#field_49224 { display: none; }
.show-size #field_49224 { display: block; }
Проверьте результат на виджете:
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