Как запрашивать дополнительные данные при выборе определенного тарифа?

Вы можете скрывать и показывать элементы интерфейса при выборе различных параметров бронирования.
Сделать это можно с помощью реакции Добавить класс.
Также потребуется небольшой опыт работы с HTML.
Рассмотрим на примере ресурса «Прокат сноуборда».
В конфигурации ресурса кликните Добавить реакцию.
Введите название, например, «Показать размер ботинок».
Выберите тип Добавить класс.
Придумайте название для класса CSS. Например, show-size.
Затем добавьте условие.
Выберите условие, что выбран один участник тарифа «Полный комплект» и сохраните.
Теперь при выборе этого тарифа к форме бронирования на виджете будет добавлен CSS класс show-size.
Теперь нужно написать простой CSS для того, чтобы скрывать поле с формы.
Перейдите на виджет и выберите время.
Откроется форма бронирования с полем.
Откройте разметку страницы и найдите id этого поля.
Кликните правой кнопкой мыши на поле и выберите Посмотреть код.
В нашем случае id поля — field_49224.
После этого откройте настройки виджета.
Перейдите на панель Дизайн.
Выставьте флаг Свой стиль CSS.
И добавьте следующий css:
#field_49224 { display: none; }
.show-size #field_49224 { display: block; }
Проверьте результат на виджете: