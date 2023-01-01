Как запрашивать дополнительные данные при выборе определенного тарифа?

check_circle

Вы можете скрывать и показывать элементы интерфейса при выборе различных параметров бронирования. Сделать это можно с помощью реакции Добавить класс. Также потребуется небольшой опыт работы с HTML.

Рассмотрим на примере ресурса «Прокат сноуборда». В конфигурации ресурса кликните Добавить реакцию.

Введите название, например, «Показать размер ботинок». Выберите тип Добавить класс. Придумайте название для класса CSS. Например, show-size. Затем добавьте условие.

Выберите условие, что выбран один участник тарифа «Полный комплект» и сохраните.

Теперь при выборе этого тарифа к форме бронирования на виджете будет добавлен CSS класс show-size.

Теперь нужно написать простой CSS для того, чтобы скрывать поле с формы. Перейдите на виджет и выберите время. Откроется форма бронирования с полем. Откройте разметку страницы и найдите id этого поля. Кликните правой кнопкой мыши на поле и выберите Посмотреть код. В нашем случае id поля — field_49224.

После этого откройте настройки виджета. Перейдите на панель Дизайн. Выставьте флаг Свой стиль CSS. И добавьте следующий css:

#field_49224 { display: none; }

.show-size #field_49224 { display: block; }

Проверьте результат на виджете: