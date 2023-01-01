Могу ли я изменить дизайн виджета, чтобы он стал частью сайта?

На панели Дизайн выберите светлую или темную тему в зависимости от дизайна вашего сайта.
Затем выберите цвет для кнопок и полей формы.
Для ВКонтакте есть специальная тема.
Она адаптирована под дизайн соцсети и учитывает ночной режим приложения.
Также существует аналогичная тема для Одноклассников.
Если же вам требуется более детальная настройка дизайна, то вы можете менять внешний вид виджета с помощью CSS
.
Это позволит менять шрифты, цвета, форму любых элементов виджета.
Для этого потребуются базовые навыки верстки веб страниц.
Стили виджета организованы по методологии БЭМ
.
Каждому элементу соответствует свой класс.
Для изменения дизайна конкретного элемента выясните его CSS класс.
Это легко сделать через средства разработчика в браузере.
Например, в Chrome кликните по элементу правой кнопкой мыши и выберите команду Просмотреть код.
Для названия дня на календаре мы определили его класс - day.
Теперь напишем простой CSS для смены фона, цвета и толщины шрифта:
.day{
background: #fdeedb;
font-weight: 700;
color: #8a5714;
}
И наконец откроем настройки виджета на панели Дизайн.
Активируем флаг Свой стиль CSS и вставим наш CSS.
Результат получился такой: