Могу ли я изменить дизайн виджета, чтобы он стал частью сайта?

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На панели Дизайн выберите светлую или темную тему в зависимости от дизайна вашего сайта. Затем выберите цвет для кнопок и полей формы.

Для ВКонтакте есть специальная тема. Она адаптирована под дизайн соцсети и учитывает ночной режим приложения.

Также существует аналогичная тема для Одноклассников.

Если же вам требуется более детальная настройка дизайна, то вы можете менять внешний вид виджета с помощью CSS . Это позволит менять шрифты, цвета, форму любых элементов виджета. Для этого потребуются базовые навыки верстки веб страниц.

Стили виджета организованы по методологии БЭМ . Каждому элементу соответствует свой класс.

Для изменения дизайна конкретного элемента выясните его CSS класс. Это легко сделать через средства разработчика в браузере. Например, в Chrome кликните по элементу правой кнопкой мыши и выберите команду Просмотреть код.

Для названия дня на календаре мы определили его класс - day.

Теперь напишем простой CSS для смены фона, цвета и толщины шрифта:

.day{

background: #fdeedb;

font-weight: 700;

color: #8a5714;

}

И наконец откроем настройки виджета на панели Дизайн. Активируем флаг Свой стиль CSS и вставим наш CSS.

Результат получился такой: