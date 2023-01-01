Что, если при бронировании одного ресурса, нужно сделать недоступным другой?

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Вы можете блокировать время одного ресурса бронированиями других. Для этого в его настройках выберите эти блокирующие ресурсы.

По умолчанию блокирующий ресурс занимает в основном ресурсе ровно столько мест, сколько забронировано. Например, если в блокирующем ресурсе забронировано 5 мест, то в основном ресурсе также будет занято 5 мест. А если вы используете тариф за весь ресурс, его бронирование займет все места основного ресурса.

Эти настройки вы можете изменить. Разверните меню блокирующего ресурса.

Затем выберите Весь ресурс или Фиксированное число.

Если вы выбрали Весь ресурс, то при бронировании любого числа мест блокирующего ресурса в основном ресурсе будут заняты все места.

Если же вы выбрали Фиксированное число, например — 3, то при бронировании любого числа мест блокирующего ресурса в основном ресурсе будет занято 3 места.

Сами бронирования при этом не дублируются. Если вы отмените заказ в блокирующем ресурсе, время освободится в основном ресурсе.

Ресурсы таким образом могут взаимно блокировать друг друга. Типы ресурсов и их календари могут не совпадать.