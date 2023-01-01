Как настроить купоны?

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В секции Продвижение нажмите Создать купон.

1. Введите Название.

2. Выберите Включено.

3. Укажите срок действия купона.

3. Сохраните.

Откройте купон и кликните на Открыть коды купона.

В таблице кодов нажмите +.

Затем укажите Код купона. Чтобы система присвоила коды автоматически, оставьте его пустым. Также вы можете добавить комментарий. Например, улицу или заведение, где был выдан купон.

Аналогично добавьте все коды купонов. Вы также можете добавить сразу несколько кодов. Для этого нажмите Создать несколько. Код купона может быть использован один раз.

Теперь в конфигурации ресурса создайте компонент цены. Введите название и укажите формулу. Например, -100 и рубли. Затем нажмите Добавить условие.

Из списка условий укажите Купон. Далее выберите созданный купон и сохраните.

Настройка купона завершена.