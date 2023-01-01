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Как работать с подарочными картами?

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В секции Продвижение нажмите Создать подарочную карту.
Введите название и сохраните.
Откройте карту и нажмите Открыть коды карты.
Если флаг Быстрый доступ к кодам с главной панели оставить включенным, то таблица кодов будет отображена рядом с таблицами заказов.
В таблице кодов нажмите Создать код.
  • На форме настройки укажите уникальный код. Он не должен повторяться ни с одним кодом в средствах продвижения. Если поле для ввода кода оставить пустым, он присваивается автоматически.
  • Добавьте комментарий. Его будете видеть только вы.
  • Укажите срок действия кода. Если его оставить не заполненным, то код будет бессрочным.
  • Также вы можете задать промежуток времени для бронирований. Тогда код будет действовать при бронировании только в заданном интервале времени.
  • Укажите сумму подарочной карты.
Теперь откройте конфигурацию ресурса. Создайте Компонент цены.
Введите название. Оно будет показано в заказе. Укажите формулу -100 % и нажмите Добавить условие.
Из списка условий укажите Подарочную карту. Далее выберите созданный сертификат и сохраните.
Сделайте тестовый заказ и примените код.
Скидка добавилась, и итоговая сумма стала меньше.
Настраивайте подарочные карты как абонементы
Для этого проделайте все шаги, указанные выше.
Затем укажите число бронирований по абонементу. В этом случае сумма скидки будет ограничиваться только формулой компонента цены. После окончания указанного числа бронирований код перестанет работать.
Вместо числа бронирований можно указать сумму абонемента (максимальный размер скидки). В этом случае общий размер скидки для всех бронирований не будет больше указанной суммы. По окончанию суммы код перестанет работать.
В настройках кода можно посмотреть в каком заказе он был использован и остаток суммы. Чтобы перейти в бронирование или в заказ, нажмите на код бронирования или номер заказа.
Если нужно добавить сразу несколько кодов, выставьте флаг Создать несколько. Число строк кодов должно совпадать с числом строк комментариев. Либо оставьте комментарии незаполненными.
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