Как работать с подарочными картами?

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В секции Продвижение нажмите Создать подарочную карту.

Введите название и сохраните.

Откройте карту и нажмите Открыть коды карты.

Если флаг Быстрый доступ к кодам с главной панели оставить включенным, то таблица кодов будет отображена рядом с таблицами заказов.

В таблице кодов нажмите Создать код.

На форме настройки укажите уникальный код. Он не должен повторяться ни с одним кодом в средствах продвижения. Если поле для ввода кода оставить пустым, он присваивается автоматически.

Добавьте комментарий. Его будете видеть только вы.

Укажите срок действия кода. Если его оставить не заполненным, то код будет бессрочным.

Также вы можете задать промежуток времени для бронирований. Тогда код будет действовать при бронировании только в заданном интервале времени.

Укажите сумму подарочной карты.

Теперь откройте конфигурацию ресурса. Создайте Компонент цены.

Введите название. Оно будет показано в заказе. Укажите формулу -100 % и нажмите Добавить условие.

Из списка условий укажите Подарочную карту. Далее выберите созданный сертификат и сохраните.

Сделайте тестовый заказ и примените код.

Скидка добавилась, и итоговая сумма стала меньше.

Настраивайте подарочные карты как абонементы

Для этого проделайте все шаги, указанные выше.

Затем укажите число бронирований по абонементу. В этом случае сумма скидки будет ограничиваться только формулой компонента цены. После окончания указанного числа бронирований код перестанет работать.

Вместо числа бронирований можно указать сумму абонемента (максимальный размер скидки). В этом случае общий размер скидки для всех бронирований не будет больше указанной суммы. По окончанию суммы код перестанет работать.

В настройках кода можно посмотреть в каком заказе он был использован и остаток суммы. Чтобы перейти в бронирование или в заказ, нажмите на код бронирования или номер заказа.

Если нужно добавить сразу несколько кодов, выставьте флаг Создать несколько. Число строк кодов должно совпадать с числом строк комментариев. Либо оставьте комментарии незаполненными.