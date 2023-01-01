Как отобразить бронирования в виде календаря (за день, неделю или месяц)?

check_circle

Откройте таблицу и перейдите в Параметры.

Выберите Календарный вид таблицы. Перетащите нужные колонки заказов и бронирований для отображения в таблице. Нажмите Сохранить.

Если в заказе указаны фамилия или имя, то они будут отображены на бронировании. Если фамилия или имя не указаны, то будет отображен телефон или e-mail. Если в заказе нет контактных данных, то на бронировании будет отображен номер заказа.

Выберите бронирование и кликните по нему для отображения его деталей. Справа отображаются данные, которые вы настроили в таблице.

В деталях отображается одно бронирование, но в заказе их может быть несколько. Число бронирований заказа вы увидите в заголовке. Чтобы перейти в заказ, нажмите на номер заказа.

Нажимайте на календарь и выбирайте нужный период времени для отображения бронирований. С помощью стрелок вперед и назад переходите к предыдущему или следующему периоду. Если вы выберите период более 7 дней, то воскресенье будет подсвечено голубым цветом.

Как и в обычных таблицах вы можете фильтровать бронирования по статусам, ресурсам и сотрудникам. Для этого откройте фильтр и выставьте нужные параметры.