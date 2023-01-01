Как отобразить бронирования в виде календаря (за день, неделю или месяц)?

Откройте таблицу и перейдите в Параметры.
Выберите Календарный вид таблицы.
Перетащите нужные колонки заказов и бронирований для отображения в таблице.
Нажмите Сохранить.
Если в заказе указаны фамилия или имя, то они будут отображены на бронировании.
Если фамилия или имя не указаны, то будет отображен телефон или e-mail.
Если в заказе нет контактных данных, то на бронировании будет отображен номер заказа.
Выберите бронирование и кликните по нему для отображения его деталей.
Справа отображаются данные, которые вы настроили в таблице.
В деталях отображается одно бронирование, но в заказе их может быть несколько.
Число бронирований заказа вы увидите в заголовке.
Чтобы перейти в заказ, нажмите на номер заказа.
Нажимайте на календарь и выбирайте нужный период времени для отображения бронирований.
С помощью стрелок вперед и назад переходите к предыдущему или следующему периоду.
Если вы выберите период более 7 дней, то воскресенье будет подсвечено голубым цветом.
Как и в обычных таблицах вы можете фильтровать бронирования по статусам, ресурсам и сотрудникам.
Для этого откройте фильтр и выставьте нужные параметры.