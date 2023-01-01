Как использовать промоакции?

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Откройте секцию Продвижение. Нажмите Создать промо-акцию.

На форме создания выполните действия:

1. Введите Название. Оно используется для вашего удобства.

2. Укажите Код. Код можно оставить пустым. Система присвоит его автоматически. Коды акции используются много раз. Если нужно остановить работу акции, выключите или удалите ее.

3. Выберите Включено.

4. Укажите срок действия акции.

5. Сохраните.

Откройте конфигурацию ресурса и добавьте компонент цены.

Введите название. Название отображается в корзине заказа.

Укажите формулу для скидки. Например, -20 и проценты. Затем нажмите Добавить условие.

Из списка условий укажите Промо-акцию. Далее выберите созданную промо-акцию и сохраните.

Результат можно посмотреть в действии. Создайте заказ и введите код для скидки 12345.