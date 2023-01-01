Как работать со статусами?

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Заказ может содержать несколько бронирований. При этом и заказ и бронирования имеют свои статусы. Вы можете создавать, изменять, удалять статусы и изменять их порядок.

Чтобы перейти к настройке статусов, перейдите на панель управления и откройте Параметры. Затем на вкладке Настройки бронирований кликните Настроить статусы.

Статусы заказа

Статус заказа дает знать клиентам и управляющему, на каком этапе обработки находится весь заказ. При создании заказа с виджета он получит первый статус из списка.

Также статус заказа определяет, блокируется ли на календаре забронированное в заказе время. Соответствующий параметр Блокирует время может быть установлен только при создании статуса и не может быть изменен после.

Статус заказа можно изменить на форме управления заказом:

Изменить статус заказа. Триггеры можно запускать из таблиц и с формы управления заказом, а также автоматически при различных событиях. Подробнее про триггеры читайте Также можно изменять статус заказа кнопкой триггера. Для этого в соответствующий триггер добавьте задачу с действием. Триггеры можно запускать из таблиц и с формы управления заказом, а также автоматически при различных событиях. Подробнее про триггеры читайте здесь

Статусы бронирования

Статус бронирования показывает на какой стадии исполнения находится забронированная услуга. При создании заказа все его бронирования получат первый статус из списка.

Статус бронирования можно изменить на форме управления заказом. Для изменения кликайте по кнопке с текущим статусом, и он изменится на следующий статус в списке.

Аналогичную кнопку для изменения статуса бронирования вы можете отобразить в таблице, выбрав колонку Статус бронирования.

Изменять статусы бронирований можно и с помощью триггера. Для этого в соответствующий триггер добавьте задачу с действием Изменить статус бронирования.

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