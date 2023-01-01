Как быстро сделать недоступным конкретное время?

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Вы сможете в два клика блокировать выбранное на календаре время. Для этого необходимо произвести небольшую предварительную настройку.

Предположим, у нас такой ресурс:

Создайте в нем новое Нерабочее правило работы с пустым календарем.

Оно должно иметь самый высокий приоритет. Для этого нажмите Изменить порядок. Поместите правило вниз. Тогда оно перекроет остальные правила.

Получится такая конфигурация:

Теперь перейдите в корзину заказа. Кликните Блокировать время.

Выберите ресурс и время, которое нужно заблокировать.

Далее появится выпадающий список из нерабочих правил. Выберите созданное правило и нажмите Добавить период.

Выбранное время исчезнет из списка слотов.

Если нужно заблокировать весь день, то добавьте в нерабочем правиле период на весь день.

Результат выглядит так:

Если время требуется разблокировать, просто удалите периоды из нерабочего правила работы.