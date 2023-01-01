Как быстро сделать недоступным конкретное время?

Вы сможете в два клика блокировать выбранное на календаре время.
Для этого необходимо произвести небольшую предварительную настройку.
Предположим, у нас такой ресурс:
Создайте в нем новое Нерабочее правило работы с пустым календарем.
Оно должно иметь самый высокий приоритет.
Для этого нажмите Изменить порядок.
Поместите правило вниз.
Тогда оно перекроет остальные правила.
Получится такая конфигурация:
Теперь перейдите в корзину заказа.
Кликните Блокировать время.
Выберите ресурс и время, которое нужно заблокировать.
Далее появится выпадающий список из нерабочих правил.
Выберите созданное правило и нажмите Добавить период.
Выбранное время исчезнет из списка слотов.
Если нужно заблокировать весь день, то добавьте в нерабочем правиле период на весь день.
Результат выглядит так:
Если время требуется разблокировать, просто удалите периоды из нерабочего правила работы.