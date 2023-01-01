Как правильно настроить дисконтные карты?

Откройте секцию Продвижение.
Кликните на Создать дисконтную карту.
На форме настройки выполните действия:
1. Введите Название. Оно используется для вашего удобства.
2. Выберите Включено.
3. Сохраните.
Теперь откройте созданную карту.
Кликните на Открыть коды карты.
Откроется таблица кодов.
Для создания кода нажмите на +.
На форме создания введите Код.
Если код оставить пустым, он присвоится автоматически.
При необходимости укажите комментарий.
Например, фамилию и имя клиента.
Сохраните.
Таким образом перенесите номера дисконтных карт в систему.
Коды дисконтных карт многоразовые.
Удалите код, если нужно остановить его работу.
Теперь откройте конфигурацию ресурса и создайте компонент цены.
Введите название. Оно будет отображаться в корзине заказа.
Укажите формулу для скидки.
Например, -10 и проценты.
Затем нажмите Добавить условие.
Из списка условий укажите Дисконтную карту.
Далее выберите созданную дисконтную карту и сохраните.
Посмотрите результат в действии.
Создайте заказ и введите код для скидки 0000123.