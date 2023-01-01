Как правильно настроить дисконтные карты?

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Откройте секцию Продвижение. Кликните на Создать дисконтную карту.

На форме настройки выполните действия:

1. Введите Название. Оно используется для вашего удобства.

2. Выберите Включено.

3. Сохраните.

Теперь откройте созданную карту. Кликните на Открыть коды карты.

Откроется таблица кодов. Для создания кода нажмите на +.

На форме создания введите Код. Если код оставить пустым, он присвоится автоматически. При необходимости укажите комментарий. Например, фамилию и имя клиента. Сохраните.

Таким образом перенесите номера дисконтных карт в систему.

Коды дисконтных карт многоразовые. Удалите код, если нужно остановить его работу.

Теперь откройте конфигурацию ресурса и создайте компонент цены.

Введите название. Оно будет отображаться в корзине заказа. Укажите формулу для скидки. Например, -10 и проценты. Затем нажмите Добавить условие.

Из списка условий укажите Дисконтную карту. Далее выберите созданную дисконтную карту и сохраните.

Посмотрите результат в действии. Создайте заказ и введите код для скидки 0000123.