Бронирование и аренда прямо из группы

Онлайн-бронирования со страницы вашей компании. Приложение Bukza позволит вашим клиентам записаться на услуги, взять в прокат инвентарь или арендовать помещение. После этого клиент прямо в Одноклассниках сможет получить автоматическое сообщение от лица группы о подтверждении/отмене заказа, а также напоминание о предстоящем бронировании.

Наш сервис может быть полезен группам следующих тематик:

Бронирование саун и бань

Аренда бизнес-залов и площадей

Аренда спортивных площадок

Услуги проката

Запись на квесты

Бронирование времени для боулинга, бильярда, лазертага, пейнтбола и пр.

Также виджет бронирования можно легко установить и на сайт. Чтобы подробнее ознакомиться с настройками системы посмотрите короткий видеоурок

Процесс бронирования с мобильного устройства выглядит примерно так:

Опробуйте основные функции приложения вживую: