Бронирование и аренда прямо из группы

Онлайн-бронирования со страницы вашей компании. Приложение Bukza позволит вашим клиентам записаться на услуги,
взять в прокат инвентарь или арендовать помещение. После этого клиент прямо в Одноклассниках сможет получить
автоматическое сообщение от лица группы о подтверждении/отмене заказа, а также напоминание о предстоящем бронировании.
Наш сервис может быть полезен группам следующих тематик:
- Бронирование саун и бань
- Аренда бизнес-залов и площадей
- Аренда спортивных площадок
- Услуги проката
- Запись на квесты
- Бронирование времени для боулинга, бильярда, лазертага, пейнтбола и пр.
Процесс бронирования с мобильного устройства выглядит примерно так:
Опробуйте основные функции приложения вживую: