Бронирование и аренда прямо из группы

Онлайн-бронирования со страницы вашей компании. Приложение Bukza позволит вашим клиентам записаться на услуги, взять в прокат инвентарь или арендовать помещение. После этого клиент прямо в Одноклассниках сможет получить автоматическое сообщение от лица группы о подтверждении/отмене заказа, а также напоминание о предстоящем бронировании.
Наш сервис может быть полезен группам следующих тематик:
  • Бронирование саун и бань
  • Аренда бизнес-залов и площадей
  • Аренда спортивных площадок
  • Услуги проката
  • Запись на квесты
  • Бронирование времени для боулинга, бильярда, лазертага, пейнтбола и пр.
Подключить приложение
Также виджет бронирования можно легко установить и на сайт. Чтобы подробнее ознакомиться с настройками системы посмотрите короткий видеоурок.
Процесс бронирования с мобильного устройства выглядит примерно так:
Опробуйте основные функции приложения вживую: